Что будет со стихийной торговлей у Зеленого базара в Алматы

На брифинге в Региональной службе коммуникаций журналисты подняли вопрос попрошаек и стихийной торговли в старом центре города — на улице Пушкина, где расположены старинные здания, а также Зеленый базар, и где любят гулять как горожане, так и иностранные туристы.

Еркебулан Оразалин, комментируя ситуацию со стихийной торговлей, отметил, что уже второй год акимат планомерно готовит эту территорию к реконструкции, освобождая площадь от незаконных построек. По его словам, в районе Зеленого базара со стороны улицы Жибек Жолы располагалось 60 киосков без разрешительных документов, а вдоль улицы Пушкина ниже Макатаева и у ТРЦ «Мегатау» — еще порядка 60 киосков, размещенных на землях госфонда. Все они были демонтированы.

— Да, вокруг Зеленого базара сейчас установлены палатки, но это временное состояние, на период реконструкции базара. Было оговорено, что после завершения работ эта территория будет расчищена и открыта, — сказал он.

Он признал, что ситуация со стихийной торговлей по-прежнему сохраняется на улицах Жибек Жолы, Макатаева и Пушкина вплоть до проспекта Райымбека. По его словам, здесь ежедневно выходят на торговлю от 60 до 80 человек — в основном это люди, которые годами занимались уличной продажей, оказались в сложной жизненной ситуации, имеют кредиты и другие финансовые обязательства. При этом спикер добавил, что с начала года в отношении них было выписано большое количество штрафов.

— Это непростая ситуация. Вы должны понимать, что эти вопросы сопряжены с людьми, которые годами там торговали, находясь в незаконном поле, но вместе с тем обременены различными кредитами, прочими обязательствами. Им очень сложно единовременно выйти из этого состояния. Поэтому, с учетом социальной составляющей вопроса, мы пока максимально ограничиваем их деятельность. Прорабатываем различные варианты. Пытаемся подобрать подходящую альтернативную локацию для организации блошиного рынка, но пока, к сожалению, найти не можем, — отметил Еркебулан Оразалин.

Также он сообщил, что около 20 постоянных уличных торговцев, установивших капитальные навесы, уже убраны с улиц при поддержке полиции. Всем им разъяснили, что после реконструкции они не смогут вернуться на прежние места.

Ранее сообщалось, что на барахолке в Алматы ужесточат контроль за стихийной торговлей.

В 2023 году сообщалось о начале работ по модернизации «Зеленого базара». Работы планируют завершить до конца 2025 года.