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    18:44, 10 Июль 2025 | GMT +5

    На барахолке в Алматы ужесточат контроль за стихийной торговлей

    Аким Жетысуского района Ляззат Жылкыбаева сообщила, что проблема стихийной торговли вдоль Северного кольца, в районе барахолки, по-прежнему остается актуальной. Тем не менее, рейды и профилактические мероприятия будут продолжены, передает корреспондент агентства Kazinform.

    100 точек стихийной торговли ликвидировали на барахолке в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    На брифинге в региональной службе коммуникаций Ляззат Жылкыбаева отметила, что надземные и подземные пешеходные переходы по Северному кольцу, предназначенные для безопасного перехода людей, сегодня самовольно превращаются в торговые точки.

    — В апреле и мае мы усиленно проводили рейды. Но, как видите, с потеплением они (торговцы — прим. автора) обратно выходят. Будем работать, организовывать совместные рейды с департаментом полиции, принимать соответствующие меры, — сказала аким Жетысуского района.

    По ее словам, сейчас рассматриваются дополнительные механизмы реагирования.

    — Сейчас есть одна мера: если раньше адмпротоколы оформляли только сотрудники департамента полиции, то сейчас прорабатываем возможность наделить этим правом и специалистов районного акимата. То есть, если мы определим конкретные точки, то не дожидаясь других госорганов, сможем сами выезжать и оформлять протоколы. Будем рассматривать, это все в процессе, в работе, — пояснила Ляззат Жылкыбаева.

    В апреле этого года сообщалось о начале работ по ликвидации стихийных торговых точек на барахолке. Рейды проводились на территориях рынков «Ялян», «Алатау», «Сәлем» и «Байсат», которые в народе известны под названием барахолка. Все они расположены вдоль шоссе Северное кольцо. 

    Теги:
    Закон и право Незаконная торговля Алматы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
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