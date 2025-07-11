На барахолке в Алматы ужесточат контроль за стихийной торговлей

На брифинге в региональной службе коммуникаций Ляззат Жылкыбаева отметила, что надземные и подземные пешеходные переходы по Северному кольцу, предназначенные для безопасного перехода людей, сегодня самовольно превращаются в торговые точки.

— В апреле и мае мы усиленно проводили рейды. Но, как видите, с потеплением они (торговцы — прим. автора) обратно выходят. Будем работать, организовывать совместные рейды с департаментом полиции, принимать соответствующие меры, — сказала аким Жетысуского района.

По ее словам, сейчас рассматриваются дополнительные механизмы реагирования.

— Сейчас есть одна мера: если раньше адмпротоколы оформляли только сотрудники департамента полиции, то сейчас прорабатываем возможность наделить этим правом и специалистов районного акимата. То есть, если мы определим конкретные точки, то не дожидаясь других госорганов, сможем сами выезжать и оформлять протоколы. Будем рассматривать, это все в процессе, в работе, — пояснила Ляззат Жылкыбаева.

В апреле этого года сообщалось о начале работ по ликвидации стихийных торговых точек на барахолке. Рейды проводились на территориях рынков «Ялян», «Алатау», «Сәлем» и «Байсат», которые в народе известны под названием барахолка. Все они расположены вдоль шоссе Северное кольцо.