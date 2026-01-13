Что будет с алматинским рынком «Байсат» после двух несостоявшихся аукционов

Первый аукцион по определению нового владельца рынка должен был состояться 18 ноября 2025 года. Начальная стоимость рынка составляла 28 639 882 000 тенге.

Однако на момент начала аукциона по объекту продажи ни один участник не был зарегистрирован, из-за чего аукцион не состоялся.

В конце прошлого года рынок «Байсат» в Алматы снова выставили на торги. Они были назначены на 26 декабря 2025 года в 11:00. В этот раз начальная стоимость объекта была снижена почти на два млрд тенге и составила 26 706 317 643 тенге. Тем не менее, и этот аукцион не состоялся из-за отсутствия покупателей.

В связи с этим агентство Kazinform направило официальный запрос в ТОО «Компания по управлению возвращенными активами» о дальнейших планах по использованию столь масштабного актива. Отметим, в некоторых случаях объекты, не проданные на торгах, передаются в пользование государства. Ранее особняк бывшего председателя КНБ Карима Масимова в Астане передали в пользование Министерства просвещения.

Однако в «Компании по управлению возвращенными активами» сообщили, что иных планов, кроме продажи рынка «Байсат», не рассматривается.

— Аукцион по реализации рынка «Байсат» во второй раз не состоялся из-за отсутствия заявок от покупателей. Подобные ситуации часто встречаются в отношении крупных и специфических объектов. Наша позиция остается неизменной: актив должен быть реализован в открытых и конкурентных условиях с максимальной выгодой для государства, — говорится в ответе компании.

Напомним, в январе 2024 года часть рынка «Байсат», принадлежавшего сыну Кайрата Сатыбалды, была возвращена государству. Имущество, состоящее из трех объектов общей площадью 4 221,4 кв. м и земли 1,4 га, находилось в собственности аффилированных между собой компаний ТОО «Совместное предприятие КазГерСтрой» и ТОО «Astana Finansial Group», принадлежащих Бауыржану Нурсултану (сын Кайрата Сатыбалды).