    18:56, 05 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Особняк Карима Масимова в Астане передали Министерству просвещения

    Особняк бывшего председателя КНБ Карима Масимова в Астане передан в пользование Министерства просвещения, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Особняк Масимова, дом Масимова
    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Информацию корреспонденту Kazinform подтвердили в пресс-службе Компании по управлению возвращенными активами (КУВА).

    — В соответствии с приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан жилой дом был официально закреплен за РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» Министерства просвещения РК, — сообщили в КУВА.

    В Минпросвещения рассказали, что «в связи с ростом числа детей с особыми образовательными потребностями принято решение о расширении сети организаций специального и инклюзивного образования по всей стране».

    — Главный центр будет сосредоточен в РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» в городе Алматы, а во всех остальных регионах, включая Астану, откроются филиалы, — сообщила официальный представитель Минпросвещения Мереке Амангельдыкызы. — Такой подход обеспечит единую научно-методологическую базу, создаст лучшие условия для специалистов, родителей и детей, а также позволит повысить эффективность деятельности специальных организаций образования.

    Напомним, что особняк Карима Масимова в Астане выставили на аукцион в феврале этого года по стартовой цене в 1,8 млрд тенге. 

