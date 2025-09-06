Особняк Карима Масимова в Астане передали Министерству просвещения

Информацию корреспонденту Kazinform подтвердили в пресс-службе Компании по управлению возвращенными активами (КУВА).

— В соответствии с приказом Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан жилой дом был официально закреплен за РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» Министерства просвещения РК, — сообщили в КУВА.

В Минпросвещения рассказали, что «в связи с ростом числа детей с особыми образовательными потребностями принято решение о расширении сети организаций специального и инклюзивного образования по всей стране».

— Главный центр будет сосредоточен в РГУ «Национальный научно-практический центр развития специального и инклюзивного образования» в городе Алматы, а во всех остальных регионах, включая Астану, откроются филиалы, — сообщила официальный представитель Минпросвещения Мереке Амангельдыкызы. — Такой подход обеспечит единую научно-методологическую базу, создаст лучшие условия для специалистов, родителей и детей, а также позволит повысить эффективность деятельности специальных организаций образования.

Напомним, что особняк Карима Масимова в Астане выставили на аукцион в феврале этого года по стартовой цене в 1,8 млрд тенге.