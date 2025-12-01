ЧП в Жамбылской области: 14-летняя девочка забеременела после изнасилования

Об очередном происшествии с участием несовершеннолетнего ребенка общественность узнала, после того как о случае рассказали общественники. По заявлению семьи, 14-летняя девочка с ментальными нарушениями стала участницей эпизодов похищения и сексуального насилия, произошедших весной этого года. Мама девочки рассказала, что в мае неизвестный увез подростка в гостиницу, где, по предварительным данным, над ней были совершены насильственные действия, после чего девочку привезли к дому и высадили из автомобиля.

Пока шли обращения в полицию, женщина утверждает, что девочку вновь похитили и вновь подвергли насилию. Позже выяснилось, что девочка беременна. Несмотря на это, по словам матери, следствие долгое время не продвигалось, а фигуранты по делу не были задержаны.

После обращений к общественным деятелям семье предоставили временное место в одном из приютов Алматы. Позже, по словам женщины, им пришлось покинуть учреждение, и только после этого она получила контакты фонда, занимающегося поддержкой пострадавших.

Семья считает, что из-за отсутствия юридических знаний и поддержки могла лишиться возможности полноценной защиты своих прав. Сейчас мать добивается всесторонней проверки всех обстоятельств произошедшего и объективного расследования.

В областном управлении образования сообщили, что девочка обучается на дому из-за диагноза «легкая умственная отсталость». Отмечается, что меры по защите ее прав и безопасности находятся на строгом контроле. По итогам досудебного расследования уполномоченные органы примут решения в соответствии с действующим законодательством.

— 22 сентября 2025 года в Кордайский РОВД зарегистрировано заявление о действиях сексуального характера в отношении подростка в Кордайском районе, по которому начато досудебное расследование по части 1 статьи 122 УК РК. В настоящее время проводятся работы по усилению психолого-педагогической поддержки в школе, усилению совместного контроля со стороны органов опеки и полиции, а также по организации социальной работы с семьей подростка, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В департаменте полиции подтвердили, что дело ведется, а также добавили, что подозреваемый уже установлен и доставлен в отдел полиции.

— В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Проверяются доводы всех участников уголовного процесса, осуществляется сбор доказательств, — рассказали в полиции.

Что примечательно, несмотря на заявления матери, дело заведено по статье за действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, а не по статье за изнасилование.

Ранее в Алматинской области подростка задержали по подозрению в изнасиловании.

