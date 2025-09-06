РУ
телерадиокомплекс президента РК
    08:52, 06 Сентябрь 2025 | GMT +5

    ЧМ-2025 по боксу: где смотреть прямую трансляцию боев Казахстана

    6 сентября четыре казахстанских боксера выступят на чемпионате мира-2025 от World Boxing в Ливерпуле (Англия), передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    бокс
    Фото: Sports.kz

    У мужчин на ринг выйдут Бейбарыс Жексен (60 кг) и Торехан Сабырхан (70 кг), у женщин — Виктория Графеева (60 кг) и Надежда Рябец (75 кг).

    Прямая трансляция их боев будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». 

    Расписание боев:

    Дневная сессия (15:00 по времени Астаны)

    10-я пара (ринг Б). Мужчины. 70 кг. 1/16 финала. Торехан Сабырхан — Юсеф Ислам Яиш (Алжир)

    Вечерняя сессия (22:00)

    7-я пара (ринг А). Женщины. 60 кг. 1/16 финала. Виктория Графеева — Доньета Садику (Косово)

    9-я пара (ринг А). Женщины. 75 кг. 1/16 финала. Надежда Рябец — Лина Ван (Китай)

    13-я пара (ринг А). Мужчины. 60 кг. 1/16 финала. Бейбарыс Жексен — Джунмилардо Огайре (Филиппины).

    Ранее сообщалось о начале чемпионата мира по боксу под эгидой World Boxing. Казахстан уже понес первую потерю на ЧМ.

    Спорт спортсмены Казахстана Бокс Великобритания Чемпионат мира
