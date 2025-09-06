ЧМ-2025 по боксу: где смотреть прямую трансляцию боев Казахстана

У мужчин на ринг выйдут Бейбарыс Жексен (60 кг) и Торехан Сабырхан (70 кг), у женщин — Виктория Графеева (60 кг) и Надежда Рябец (75 кг).

Прямая трансляция их боев будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Расписание боев:

Дневная сессия (15:00 по времени Астаны)

10-я пара (ринг Б). Мужчины. 70 кг. 1/16 финала. Торехан Сабырхан — Юсеф Ислам Яиш (Алжир)

Вечерняя сессия (22:00)

7-я пара (ринг А). Женщины. 60 кг. 1/16 финала. Виктория Графеева — Доньета Садику (Косово)

9-я пара (ринг А). Женщины. 75 кг. 1/16 финала. Надежда Рябец — Лина Ван (Китай)

13-я пара (ринг А). Мужчины. 60 кг. 1/16 финала. Бейбарыс Жексен — Джунмилардо Огайре (Филиппины).

Ранее сообщалось о начале чемпионата мира по боксу под эгидой World Boxing. Казахстан уже понес первую потерю на ЧМ.