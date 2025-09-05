Казахстан понес первую потерю на чемпионате мира по боксу

На мировом первенстве, которое проводит международная федерация World Boxing, признанная Международным олимпийским комитетом, выступает 540 боксеров из 66 стран. Казахстан представлен сильнейшим составом во всех 20 весовых категориях – 10 мужских и 10 женских.

В первый соревновательный день Казахстан понес потерю. В весе до 54 кг Элина Базарова по всем статьям уступила сопернице из Узбекистана Нигине Уктамовой – 0:5. Таким образом, в неофициальном центрально-азиатском дерби между Казахстаном и Узбекистаном вперед вырвались представители Узбекистана.

В мужских соревнованиях в весе до 90 кг на ринг вышли казахстанец Сагындык Тогамбай и хозяин ринга англичанин Айзек Око. Поединок оказался равным, битва шла за кажддый балл. В итоге судьи приняли решение отдать победу казахстанцу – 3:2 в пользу Тогамбая. В 1/8 финала соперником казахстанца станет Джек Марлей из Ирландии, который является одним из лидеров данной весовой категории.

Отметим, что чемпионат мира по боксу-2025 в Ливерпуле продлится до 14 сентября. Сегодня, 5 сентября, на ринг выйдут Карина Ибрагимова в весе до 57 кг против гречанки Панагиоты Кузилоу и Аида Абикеева в весе до 65 кг против Луци Хамори из Венгрии.

Ранее мы писали, что в первый день соревнований на Чемпионате мира в Ливерпуле честь Казахстана будут защищать два спортсмена: Сагындык Тогамбай и Элина Базарова.