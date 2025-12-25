Чистота должна стать неотъемлемой частью нашего национального образа жизни — Токаев

Президент Казахстана отметил, что в стране формируется новая культура, основанная на принципах солидарности и заботы, чистоты и ответственности.

— В этой связи отдельно хотел бы упомянуть общенациональную акцию «Таза Қазақстан». В этом году было высажено 335,6 млн саженцев по всей стране. Действительно, этот уникальный проект, получивший всенародную поддержку, оказал огромное влияние на изменение образа жизни и мировоззрения нашего народа. Я придаю особое значение этому общенациональному движению.

Чистота — очень глубокое и важное понятие, которое подразумевает не только внешнюю опрятность улиц, домов и квартир, но и чистоту душевных помыслов. Наши бескрайние степи должны превратиться в цветущий зеленый край. В конечном счете, чистота должна стать неотъемлемой частью нашего национального образа жизни.

Можно с уверенностью сказать, что нынешний год стал для Казахстана годом подлинного прогресса. Отечественные учащиеся завоевали более тысячи медалей на различных образовательных олимпиадах и конкурсах. Благодаря достижениям спортсменов бирюзовый флаг Казахстана не раз взмывал ввысь на международных состязаниях. Талантливые артисты широко популяризируют национальную культуру во всех уголках земли. Наш народ обрел мировое признание как нация, отличающаяся высокими духовными качествами и прогрессивным мышлением, — сказал Глава государства.