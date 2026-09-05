Число погибших при наводнении в Непале достигло 1 294

В Непале обновили данные после разрушительного наводнения, передает Kazinform.

Число обнаруженных тел погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 1 294. Ещё 5 053 человека остаются без связи, следует из обновленных официальных данных Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими (NDRRMA).

По данным ведомства:

1 294 — обнаруженные тела погибших;

— обнаруженные тела погибших; 5 053 — люди, с которыми пока отсутствует связь;

— люди, с которыми пока отсутствует связь; 13 095 — человек спасены;

— человек спасены; 5 006 — имён включены в проверенный список.

Власти продолжают поисково-спасательные работы в наиболее пострадавших районах страны. При этом показатель «без связи» не следует автоматически считать точным числом пропавших без вести: данные продолжают уточняться, а списки — проверяться.

Ранее власти сообщали о масштабных разрушениях инфраструктуры и жилых домов. Спасательные команды продолжают искать людей, оказавшихся в районах, пострадавших от паводков и схода воды.

На фоне продолжающейся спасательной операции стало известно и о выживших после многодневного пребывания под землёй. Двух работников гидроэлектростанции Upper Trishuli 3A удалось обнаружить живыми внутри затопленного туннеля после девяти дней в ловушке.

Поисково-спасательные операции проводят военнослужащие непальской армии, полиция и вооружённая полиция. К работам также привлечены специалисты и волонтёры.

Напомним, наводнение произошло 26 августа после обрушения ледника в районе границы Непала и Китая. Потоки воды, грязи и камней прошли по долине реки Тришули, уничтожая населенные пункты, дороги, мосты и энергетические объекты. В некоторых местах уровень потока поднимался на сотни метров выше обычного русла.

Стало известно о третьей туристке из Казахстана в зоне стихийного бедствия в Непале.

О том, как мобильные операторы помогают искать пропавших в Непале, читайте здесь.