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    Сотни туристов пропали без вести после наводнения на границе Непала и Китая

    Внезапные наводнения вызвали оползни вблизи границы между Непалом и Китаем, в результате чего сотни туристов пропали без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN. 

    Сотни туристов пропали без вести из-за наводнения на границе Непала и Китая
    Фото: NDTV

    Катастрофа перекрыла дороги, ведущие к порту на китайской стороне, а также нарушила связь и электроснабжение.

    Автомобильное сообщение с погранпереходом прервано.

    Полиция Непала сообщает о гибели по меньшей мере 17 человек.

    Туристическое управление страны заявила, что по меньшей мере 400 путешественников, включая иностранных граждан, числятся пропавшими без вести.

    Кроме того, в результате наводнение пропали без вести 60 сотрудников строящегося гидроэнергетического проекта на севере Непала.

    Как сообщает Xinhua, председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, пропавших без вести после оползня в Непале. 

    Отметив, что Китай в настоящее время находится в критический период борьбы с наводнениями, он призвал местные власти и соответствующие ведомства готовиться к худшим сценариям и экстремальным ситуациям, в полной мере реализовать меры по предотвращению наводнений и тайфунов, а также активизировать выявление и устранение потенциальных рисков и угроз.

    Ранее сообщалось, что в результате наводнений на юге Китая погибли 159 человек. 

    Непал Китай Наводнение В мире Непогода Оползень
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор