Сотни туристов пропали без вести после наводнения на границе Непала и Китая

Внезапные наводнения вызвали оползни вблизи границы между Непалом и Китаем, в результате чего сотни туристов пропали без вести, передает агентство Kazinform со ссылкой на CNN.

Катастрофа перекрыла дороги, ведущие к порту на китайской стороне, а также нарушила связь и электроснабжение.

Автомобильное сообщение с погранпереходом прервано.

Shocking footage of the Gyirong Border crossing between China and Nepal as a huge mudslide hit the building today. pic.twitter.com/JVIc2J8BhR — Benjamin Strick (@BenDoBrown) August 26, 2026

Полиция Непала сообщает о гибели по меньшей мере 17 человек.

Туристическое управление страны заявила, что по меньшей мере 400 путешественников, включая иностранных граждан, числятся пропавшими без вести.

Кроме того, в результате наводнение пропали без вести 60 сотрудников строящегося гидроэнергетического проекта на севере Непала.

A mudslide on the Nepal side hit the Gyirong Port area in Xizang around 10:30 a.m. on Aug. 26, causing major casualties and leaving people missing.



Roads, telecoms and power were cut. Rescue teams are at work, with all-out search and relief efforts underway. pic.twitter.com/kSoU9lNDQe — China Perspective (@China_Fact) August 26, 2026

Как сообщает Xinhua, председатель КНР Си Цзиньпин распорядился приложить все усилия для поиска и спасения людей, пропавших без вести после оползня в Непале.

Отметив, что Китай в настоящее время находится в критический период борьбы с наводнениями, он призвал местные власти и соответствующие ведомства готовиться к худшим сценариям и экстремальным ситуациям, в полной мере реализовать меры по предотвращению наводнений и тайфунов, а также активизировать выявление и устранение потенциальных рисков и угроз.

Ранее сообщалось, что в результате наводнений на юге Китая погибли 159 человек.