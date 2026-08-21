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    159 человек погибли в результате наводнений на юге Китая

    По меньшей мере 159 человек погибли и еще 10 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных тайфуном «Майсак» в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua.

    159 человек погибли в результате наводнений на юге Китая
    Фото: Xinhua

    Стихийное бедствие затронуло более 1,65 миллиона жителей в 16 уездах региона. Такие данные озвучили 21 августа на совещаниях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городах Наньнин и Гуйган.

    Власти Наньнина планируют восстановить инфраструктуру и нормальную жизнь города за 6-12 месяцев. В Гуйгане приоритетами стали ремонт жилья, возобновление производства и укрепление водохранилищ.

    В начале июля тайфун принес в регион аномальные затяжные ливни, спровоцировавшие масштабные бедствия, включая прорывы дамб на водохранилищах Люлань и Юньбяо.

    Ранее сообщалось, что сотни тысяч человек эвакуированы в Китае из-за тайфуна «Долфин».

    Китай Наводнение В мире
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
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