159 человек погибли в результате наводнений на юге Китая

По меньшей мере 159 человек погибли и еще 10 числятся пропавшими без вести в результате наводнений, вызванных тайфуном «Майсак» в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине со ссылкой на Xinhua .

Стихийное бедствие затронуло более 1,65 миллиона жителей в 16 уездах региона. Такие данные озвучили 21 августа на совещаниях по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в городах Наньнин и Гуйган.

Власти Наньнина планируют восстановить инфраструктуру и нормальную жизнь города за 6-12 месяцев. В Гуйгане приоритетами стали ремонт жилья, возобновление производства и укрепление водохранилищ.

В начале июля тайфун принес в регион аномальные затяжные ливни, спровоцировавшие масштабные бедствия, включая прорывы дамб на водохранилищах Люлань и Юньбяо.

Ранее сообщалось, что сотни тысяч человек эвакуированы в Китае из-за тайфуна «Долфин».



