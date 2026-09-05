Девять дней во тьме: в Непале спасли двух работников ГЭС из затопленного туннеля

В Непале спасли двух мужчин, которые провели около девяти дней внутри затопленного туннеля гидроэлектростанции Upper Trishuli 3A, передает Kazinform со ссылкой на kathmandupost.com.

Санджай Сах и Кабир Махарджан были обнаружены живыми примерно в 40 метрах от входа после более чем 72 часов непрерывных поисков.

Их спасение стало редким лучом надежды на фоне масштабной трагедии: десятки людей, оказавшихся на территории гидроэнергетических объектов после разрушительного наводнения, по-прежнему числятся пропавшими без вести.

«Помогите, мы здесь»

Спасательная операция продолжалась всю ночь. Около двух часов ночи поисковая группа услышала голос из глубины туннеля.

Спасатели стали спрашивать, есть ли внутри кто-нибудь. В ответ раздалось: «Помогите, помогите».

«Не паникуйте, мы идём», — ответили спасатели.

Через некоторое время они обнаружили Санджая Саха. Он сидел, вытянув ноги. Ещё через несколько метров спасатели нашли Кабира Махарджана — он оказался зажат между бетонными плитами и брёвнами.

Когда мужчин обнаружили, спасатели не скрывали эмоций. Люди, которые больше недели работали в крайне тяжёлых условиях, плакали и обнимали друг друга.

Девять дней в темноте

Санджай Сах работает механическим мастером в Управлении электроэнергетики Непала и в день катастрофы находился на смене в диспетчерской Верхней ГЭС Trishuli 3A.

По его словам, в момент происшествия на объекте находилось значительно больше людей, чем обычно.

— Обычно там было всего четыре, пять или шесть человек. Но в тот период, должно быть, было около 40–45 человек, — рассказал он спасателям.

Когда произошла авария, Санджай предупредил коллег об опасности и попросил их покинуть объект. Сам он остался помогать другим.

— Я ушёл последним, потому что после аварии помогал другим выбраться, а в итоге сам не смог выйти, — рассказал мужчина.

По словам Санджая, он всё это время повторял мантру.

После спасения он предположил, что внутри туннеля всё ещё могут находиться четыре или пять человек. При этом сила воды могла унести людей значительно дальше вглубь сооружения.

Санджай последний раз разговаривал с родственниками около семи утра 26 августа — в день катастрофы.

После того как он исчез, семья несколько дней пыталась найти его. Его брат отправился в район Расувы и три дня участвовал в поисках, но вернулся домой, не получив никаких известий.

У Санджая есть жена и дочь, которой два с половиной года.

Когда родственники получили фотографию спасённого мужчины, семья не смогла сдержать слёз радости.

Фото: Courtesy of Nepali Army

Спасение Кабира

Кабир Махарджан приехал на Upper Trishuli 3A для проведения плановых ремонтных работ. Он работал механическим руководителем в рамках проекта автоматизации гидроэлектростанции.

Последний раз он разговаривал с женой Хирой Шобхой около 7:30 утра 26 августа.

— Мы завтракаем и спускаемся под землю работать. Мобильная связь может не работать, — сказал он тогда.

После этого связь оборвалась.

Девять дней жена и родственники Кабира не знали, жив ли он. В социальных сетях распространялось объявление о его исчезновении с обращением:

Когда Хира Шобха увидела своего мужа живым на экране, она расплакалась.

Кабир пока не полностью пришёл в сознание. По словам жены, он также получил перелом ноги.

72 часа в грязи и воде

Непальские военные, сотрудники вооружённой полиции и иностранные специалисты более 72 часов вели поиски внутри опасного туннеля.

Санджая вывели около девяти утра, а Кабира — примерно в 9:20. Оба находились приблизительно в 40 метрах от входа.

Спасатели пробирались через грязь, ил, камни и разрушенные конструкции. По словам участников операции, железобетонная облицовка туннеля местами обрушилась под напором воды.

Позже во второй половине дня спасатели обнаружили тело погибшего.

Надежда для тех, кто все еще ждет

Спасение двух мужчин первоначально породило надежду, что внутри могут находиться и другие выжившие.

Однако после обследования туннеля спасатели сообщили, что, кроме двух спасённых и одного погибшего, других людей обнаружить не удалось.

Поисковые группы дошли до конца туннеля. Внутри они обнаружили большие объёмы грязи, грунта, ила и камней.

— Других голосов мы не слышали, — рассказал сотрудник вооружённой полиции.

В пятницу спасатели прекратили поисковую операцию.

Сотни людей остаются пропавшими

Трагедия затронула сразу несколько крупных гидроэнергетических объектов.

Только на Upper Trishuli 3A в момент происшествия работали 42 человека. Кроме того, пропавшими без вести числятся 576 человек на Upper Trishuli 1, 122 человека на Upper Trishuli 3B и 93 человека на гидроэлектростанции Rasuwagadhi.

Родственники пропавших продолжают ждать у мест проведения поисковых работ.

Но спасатели предупреждают, что большая часть подземных помещений серьёзно разрушена и заполнена грязью и обломками.

«Мы дали клятву служить людям»

Старший констебль вооружённой полиции Падам Бахадур Таманг, участвовавший в операции, рассказал, что спасатели работали в крайне тяжёлых условиях.

— Мы дали клятву служить людям. Возможность провести эту спасательную операцию принесла мне радость и гордость, — сказал он.

История Санджая и Кабира стала одним из самых эмоциональных эпизодов спасательной операции после наводнения в Непале. Два человека, которых уже девять дней ждали дома, вновь увидели своих близких — спустя дни в темноте, грязи и полной неизвестности.

Ранее Kazinform сообщал о том, как мобильные операторы помогают искать пропавших в Непале.