Последний сигнал надежды: как мобильные операторы помогают искать пропавших в Непале

После разрушительного наводнения в центральной части Непала родственники пропавших пытаются найти близких по последним сигналам их мобильных телефонов. Специалисты предупреждают, что такие данные не позволяют установить точное местонахождение человека, однако могут существенно сузить район поисков, передает Kazinform со ссылкой на The Kathmandu Post.

По данным Национального управления по снижению риска стихийных бедствий и управлению ими, около 2 300 человек заявили о пропаже родственников после наводнения.

«Бегите, быстрее!»

Среди пропавших — Рошан Кумар Джоши, эколог из Моранга, работавший на гидроэнергетическом проекте Upper Trishuli-1. После наводнения его родственники начали искать любые сведения о нем в социальных сетях, изучать фотографии, видео и карты, а также обращаться к коллегам.

Одна из коллег, которая, предположительно, последней разговаривала с Джоши, рассказала семье, что слышала, как мужчина отправлял коллег наружу и кричал: «Бегите, быстрее!». После этого связь с ним оборвалась.

В субботу родственники попросили полицию проверить последнее местонахождение его телефона. Им сообщили, что 26 августа в 9:10 телефон находился в секторе C вышки Рамче в районе Расува.

Теперь семья пытается привлечь внимание спасателей к этому району и просит проверить его в ходе поисковой операции.

Фото: The Kathmandu Post.

«Мы начали надеяться, что он внутри тоннеля»

Похожая ситуация произошла с семьей Читрагупты Бхатты, жителя Расувы, работавшего в Trishuli Hydropower Company Limited.

Родственники обратились к силовикам с просьбой определить последнее местонахождение его телефона. Им сообщили, что 26 августа в 9:26 аппарат находился в районе Ньюпан Чаур.

По данным издания, телефон оставался активным более 15 минут после того, как поток воды обрушился на эту территорию.

Знакомый с местностью специалист предположил, что Бхатта мог находиться внутри тоннеля.

— Узнав об этом местонахождении, мы начали надеяться, что, возможно, он находится внутри тоннеля. Прошло уже столько дней, а он и без того был довольно слабым. Становится все труднее сохранять надежду, — рассказал один из родственников.

Что может показать мобильная вышка

Эксперты отмечают, что мобильная сеть не способна определить координаты человека с точностью до нескольких метров. Однако информация о подключении телефона к определенному сектору вышки может указать направление, в котором находился аппарат.

По словам директора по поставке и обслуживанию Huawei Nepal Навина Джи Си, зона покрытия мобильной вышки обычно разделена на три сектора.

— Три сектора охватывают разные направления. Нанося эти направления на карту, можно определить, находился ли телефон со стороны реки или со стороны гор, — пояснил он.

Таким образом, последний сигнал может помочь спасателям понять, находился ли человек непосредственно в зоне наводнения или мог двигаться в сторону возвышенности.

При этом установить по сигналу, жив человек или погиб, невозможно.

Исчезновение телефона из сети не всегда говорит о ЧП

Телекоммуникационные компании предупреждают, что потеря сигнала не обязательно означает, что человек оказался в зоне бедствия.

Телефон мог быть поврежден водой или просто разрядиться. Кроме того, дети и пожилые люди могли вообще не иметь при себе мобильных устройств.

Представитель Ncell отметил, что человек мог благополучно добраться до безопасного места, но потерять связь из-за разряженного аккумулятора.

По этой причине операторы связи передают информацию о местонахождении телефонов только уполномоченным государственным органам и правоохранительным структурам.

По данным сетевых мониторинговых систем, 26 августа с 8:30 до 9:45 вдоль территории от границы Непала с Китаем до Бетравати произошло масштабное отключение мобильной связи.

Сейчас власти и операторы связи анализируют данные о мобильных устройствах, которые были активны в пострадавших районах до наводнения, затем исчезли из сети и впоследствии вновь подключились.

При этом специалисты подчеркивают: эти данные позволяют лишь приблизительно оценить ситуацию и не могут показать точное количество пропавших.

Как сообщалось ранее, жертвами наводнения в Непале и Китае стали более 900 человек, пропали почти 5000 человек. Стало известно о третьей туристке из Казахстана в зоне стихийного бедствия в Непале.