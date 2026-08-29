Стало известно о третьей туристке из Казахстана в зоне стихийного бедствия в Непале

Поступила информация о третьей гражданке Казахстана, которая, предположительно, могла находиться в зоне стихийного бедствия на границе Непала и Китая. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов, передает Kazinform.

Казахстанские дипломаты устанавливают обстоятельства произошедшего и взаимодействуют с государственными органами Непала и Китая.

Поиски казахстанских туристок продолжаются. Дипломатические представительства Казахстана поддерживают связь с соответствующими службами двух стран и принимают необходимые меры для установления местонахождения гражданок.

Дополнительная информация о ситуации будет предоставлена по мере поступления подтвержденных данных.

Ранее сообщалось о двух казахстанках, которые числятся пропавшими после стихийного бедствия в Непале.

Напомним, 26 августа внезапные наводнения вызвали оползни вблизи границы между Непалом и Китаем. Поток воды, льда, грязи и камней прошел по долинам и населенным пунктам, разрушая дома, дороги, мосты и другую инфраструктуру.

Число погибших по состоянию на 28 августа выросло до 359 человек. 1400 человек, в том числе, иностранные туристы и паломники числятся пропавшими.