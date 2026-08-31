Наводнения в Непале и Китае: более 900 погибших и почти 5000 пропавших без вести

По данным национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Непала, число погибших в стране возросло до 903 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС .

Кроме того, в Непале число пропавших без вести превысило 4200 человек.

В Китае, по данным государственных СМИ, погибли 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести.

Фото: Xinhua

Власти непальского района Читван, расположенного ниже по течению от места, где на прошлой неделе началось наводнение, проводят захоронение неопознанных погибших, тела которых были обнаружены на берегу.

У останков власти берут образцы ДНК, которые впоследствии сопоставят с генетическими данными родственников для установления личности погибших.

Из 272 тел почти 200 были захоронены в воскресенье. По словам официальных лиц, оставшиеся тела планируют похоронить сегодня.

Фото: Xinhua

Ранее власти Читвана сообщали, что многие тела оказались в крайне плохом состоянии, что значительно затрудняет их идентификацию. По данным непальской полиции, каждое захоронение будет тщательно задокументировано. На могилах укажут серийные номера, а также сохранят образцы ДНК, результаты вскрытий и аутопсий и другие имеющиеся сведения, которые могут помочь установить личности погибших.

Напомним, 26 августа внезапные наводнения вызвали оползни вблизи границы между Непалом и Китаем. Поток воды, льда, грязи и камней прошел по долинам и населенным пунктам, разрушая дома, дороги, мосты и другую инфраструктуру.

Ранее сообщалось о 794 погибших в результате наводнения в Непале.