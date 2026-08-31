Наводнения в Непале и Китае: более 900 погибших и почти 5000 пропавших без вести
По данным национального управления по борьбе со стихийными бедствиями Непала, число погибших в стране возросло до 903 человек, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.
Кроме того, в Непале число пропавших без вести превысило 4200 человек.
В Китае, по данным государственных СМИ, погибли 16 человек, еще 546 числятся пропавшими без вести.
Власти непальского района Читван, расположенного ниже по течению от места, где на прошлой неделе началось наводнение, проводят захоронение неопознанных погибших, тела которых были обнаружены на берегу.
У останков власти берут образцы ДНК, которые впоследствии сопоставят с генетическими данными родственников для установления личности погибших.
Из 272 тел почти 200 были захоронены в воскресенье. По словам официальных лиц, оставшиеся тела планируют похоронить сегодня.
Ранее власти Читвана сообщали, что многие тела оказались в крайне плохом состоянии, что значительно затрудняет их идентификацию. По данным непальской полиции, каждое захоронение будет тщательно задокументировано. На могилах укажут серийные номера, а также сохранят образцы ДНК, результаты вскрытий и аутопсий и другие имеющиеся сведения, которые могут помочь установить личности погибших.
Напомним, 26 августа внезапные наводнения вызвали оползни вблизи границы между Непалом и Китаем. Поток воды, льда, грязи и камней прошел по долинам и населенным пунктам, разрушая дома, дороги, мосты и другую инфраструктуру.
Ранее сообщалось о 794 погибших в результате наводнения в Непале.