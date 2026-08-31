Наводнение в Непале: погибли 794 человека, более 2500 пропали

Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 794. Еще более 2500 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы после схода ледника, вызвавшего мощные потоки воды, передает Kazinform со ссылкой на BBC .

По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Непала, спасательные службы обследуют населенные пункты, которые оказались под толстым слоем грязи. Работу осложняют сильные дожди, продолжающиеся с пятницы.

Специалисты опасаются новых сходов селя в горных районах. Также после наводнения образовалось озеро, прорыв которого может привести к новым мощным потокам воды в реках Лхенде и Тришули.

На непальской стороне поисковые работы сосредоточены у пяти плотин в верховьях Тришули. Власти предполагают, что в тоннеле возле одной из плотин могут находиться до 350 человек. Спасателям удалось пробурить отверстие для подачи воздуха, сейчас они пытаются расширить проход в тоннель.

Ситуация остается сложной и на китайской стороне границы. По данным китайских властей, там погибли 16 человек, еще 546 числятся пропавшими.

По оценке Международного комитета Красного Креста, в зоне наводнения могли пострадать до 90 тысяч человек.

Непальские власти также пока не смогли установить местонахождение 592 иностранцев. Большинство из них — паломники, направлявшиеся к священной горе Кайлас в Тибетском автономном районе Китая.

Поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели готовятся к возможному ухудшению погоды и новым потокам воды.

Напомним, ранее сообщалось о 734 погибших.