Наводнение в Непале: погибли 794 человека, более 2500 пропали
Число погибших в результате разрушительного наводнения в Непале достигло 794. Еще более 2500 человек числятся пропавшими без вести. Спасатели продолжают поисковые работы после схода ледника, вызвавшего мощные потоки воды, передает Kazinform со ссылкой на BBC.
По данным Управления по чрезвычайным ситуациям Непала, спасательные службы обследуют населенные пункты, которые оказались под толстым слоем грязи. Работу осложняют сильные дожди, продолжающиеся с пятницы.
Специалисты опасаются новых сходов селя в горных районах. Также после наводнения образовалось озеро, прорыв которого может привести к новым мощным потокам воды в реках Лхенде и Тришули.
На непальской стороне поисковые работы сосредоточены у пяти плотин в верховьях Тришули. Власти предполагают, что в тоннеле возле одной из плотин могут находиться до 350 человек. Спасателям удалось пробурить отверстие для подачи воздуха, сейчас они пытаются расширить проход в тоннель.
Ситуация остается сложной и на китайской стороне границы. По данным китайских властей, там погибли 16 человек, еще 546 числятся пропавшими.
По оценке Международного комитета Красного Креста, в зоне наводнения могли пострадать до 90 тысяч человек.
Непальские власти также пока не смогли установить местонахождение 592 иностранцев. Большинство из них — паломники, направлявшиеся к священной горе Кайлас в Тибетском автономном районе Китая.
Поисково-спасательные работы продолжаются, спасатели готовятся к возможному ухудшению погоды и новым потокам воды.
Напомним, ранее сообщалось о 734 погибших.