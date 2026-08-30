Число погибших при наводнении в Непале достигло 734

Согласно правительственным данным этой страны, 2 498 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести, в том числе 589 иностранных граждан. Поисковые работы и идентификация погибших продолжаются в пострадавших от наводнения районах, передает Kazinform со ссылкой на kathmandupost.com.

Число погибших в результате разрушительных наводнений на реках Бхотекоши и Тришули достигло 734 человек, еще 2 498 человек числятся пропавшими без вести, говорится в последних правительственных данных.

Национальное управление по снижению риска стихийных бедствий и управлению чрезвычайными ситуациями сообщило в своем обновленном отчете о поисково-спасательных и гуманитарных работах, опубликованном в воскресенье в 9:00, что в нескольких пострадавших от наводнения районах были обнаружены тела 734 человек, включая человеческие останки.

Наибольшее число обнаруженных тел зарегистрировано в Читване — 259, далее следуют Восточный Навалпараси — 184 и Западный Навалпараси — 82. В Горкхе обнаружены 58 тел, в Нувакоте — 52, в Дхадинге — 50, в Танахуне — 36 и в Расуве — 13.

Многие тела были обнаружены в сотнях километров ниже по течению после того, как паводковые воды унесли людей и обломки вдоль рек Бхотекоши и Тришули.

Особенно велико число пропавших в Расуве: районные власти сообщили о 562 людях, местонахождение которых остается неизвестным. В Нувакоте числятся пропавшими 115 человек, в Макаванпуре — 65.

В список пропавших также входят 933 человека, связанных с гидроэнергетическим проектом, 589 иностранных граждан и 127 граждан Непала, находившихся вместе с ними в поездке. Кроме того, пропавшими числятся 85 сотрудников силовых структур, в том числе 45 военнослужащих армии Непала, 27 сотрудников полиции Непала и 13 сотрудников Вооруженных полицейских сил.

Правительство сообщило, что 242 человека получили ранения, включая тех, кто продолжает лечение, и тех, кого уже выписали.

Спасательные работы продолжаются в пострадавших районах. На данный момент силовики спасли 8 186 человек.

Масштаб числа погибших также создал серьезные сложности для властей, пытающихся установить личности жертв. Неопознанные тела направлены в 21 больницу в различных районах для сохранения и идентификации.

Ранее сообщалось, что сотни работников ГЭС могут оставаться заблокированными в тоннелях Непала. Стало известно о третьей туристке из Казахстана в зоне стихийного бедствия в Непале.