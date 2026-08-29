Сотни работников ГЭС могут оставаться заблокированными в тоннелях Непала

Сотни работников гидроэнергетических объектов могут оставаться заблокированными в тоннелях и подземных машинных залах после разрушительного наводнения в Непале. Спасатели сталкиваются с серьезными трудностями при доступе к пострадавшим объектам в районе коридора реки Тришули, передает Kazinform со ссылкой на The Kathmandu Post .

Наводнение произошло в среду. Потоки воды смыли дороги и мосты, входы в тоннели оказались погребены под грязью и обломками. В некоторых случаях власти пока не располагают точной информацией о местонахождении работников.

По данным Ассоциации независимых производителей электроэнергии Непала (IPPAN), 934 человека, связанные с 11 гидроэнергетическими проектами, не выходят на связь. При этом точное число людей, заблокированных на каждом из объектов, пока установить не удалось.

Непальская армия уже провела ряд спасательных операций. Из тоннелей Верхнего Тришули-1 удалось вывести 254 человека, еще 18 человек спасли на гидроэнергетическом проекте Langtang Khola.

Сложная ситуация сохраняется на других объектах. На ГЭС Chilime восемь человек остаются без связи, шестеро из них, предположительно, находятся внутри тоннеля, заполненного грязью.

На Rasuwagadhi Hydropower Company без связи остаются 49 сотрудников. По предварительным оценкам, от трех до шести человек могут находиться внутри подземного машинного зала, расположенного на глубине нескольких этажей.

Министерство энергетики, водных ресурсов и ирригации Непала сообщило, что к пятнице из различных гидроэнергетических объектов удалось спасти 350 человек, включая работников ГЭС и местных жителей. При этом, по данным ведомства, более 100 человек все еще могут находиться внутри тоннелей.

Предварительная информация также указывает, что более 1 тыс. сотрудников энергетических объектов в пострадавшем районе остаются без связи.

По данным Непальской электроэнергетической администрации, более 200 человек, работавших на нескольких гидроэнергетических объектах, пока не удалось разыскать. Спасатели отмечают, что определить расположение некоторых машинных залов и тоннелей после наводнения практически невозможно.

Наводнение также вывело из строя около 430 МВт генерирующих мощностей на 14–15 гидроэнергетических объектах вдоль коридора Тришули. При этом власти заявляют, что непосредственной угрозы энергоснабжению страны пока нет.

Непальская армия продолжает поисково-спасательные работы. По словам бригадного генерала Маноджа Тхапы, военные сосредоточили усилия на 19 гидроэнергетических тоннелях.

Напомним, по состоянию на 10:00 субботы по местному времени, более 620 человек погибли, 2426 пропали без вести в результате оползня в Непале.

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