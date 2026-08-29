Более 620 человек погибли, 2426 пропали без вести в результате оползня в Непале

По состоянию на 10:00 субботы по местному времени в пострадавших от оползня районах Непала было извлечено в общей сложности 626 тел, передает Kazinform со ссылкой на Синьхуа .

Как сообщило Национальное управление по снижению рисков и устранению последствий бедствий страны, еще 2426 человек числятся пропавшими без вести.

МИД Казахстана сообщил о третьей туристке из Казахстана в зоне стихийного бедствия в Непале.

Напомним, 26 августа внезапные наводнения вызвали оползни вблизи границы между Непалом и Китаем. Поток воды, льда, грязи и камней прошел по долинам и населенным пунктам, разрушая дома, дороги, мосты и другую инфраструктуру.

Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае.