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    Землетрясение магнитудой 5,1 произошло в Китае

    Сейсмологи зарегистрировали сегодня подземные толчки на территории Китая. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Казахстанский национальный центр данных.

    Землетрясение
    Фото: Анадолу

    Согласно оперативным данным Казахстанского центра данных Института геофизических исследований НЯЦ РК, землетрясение зафиксировано 29 августа 2026 года в 03 час. 07 мин. по времени Астаны (28 августа в 22 час. 07 мин. по Гринвичу) на территории Китая.

    Координаты эпицентра: 42.36 градуса северной широты, 80.45 градуса восточной долготы. Магнитуда mb=5,1. Энергетический класс K=11.7. 

    24 августа сообщалось о землетрясении магнитудой 4,7 в китайской провинции Сычуань.

    Китай Землетрясение Происшествия, ЧС В мире Мировые новости
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор