Четырехэтажное здание сносят в Алматы по решению суда
В Алматы под снос попал возведенный незаконно крупный объект, передает корреспондент агентства Kazinform.
4-этажное здание находится по улице Нусупбекова, 51.
Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, ранее в отношении собственника принимались административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта, однако требования предписания не были исполнены.
8 мая 2025 года решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы иск управления на снос удовлетворен. После решение суда поступило в Департамент юстиции на исполнение.
Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей.
Напомним, накануне в Алматы снесли металлическую пристройку к жилому дому.
В 2025 году в Алматы по решению суда снесли 42 незаконно построенных объекта.