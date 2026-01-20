РУ
    16:50, 20 Январь 2026 | GMT +5

    Четырехэтажное здание сносят в Алматы по решению суда

    В Алматы под снос попал возведенный незаконно крупный объект, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Четырехэтажное здание сносят в Алматы по решению суда
    Фото: акимат Алматы

    4-этажное здание находится по улице Нусупбекова, 51.

    Четырехэтажное здание сносят в Алматы по решению суда
    Фото: акимат Алматы

    Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, ранее в отношении собственника принимались административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта, однако требования предписания не были исполнены.

    Четырехэтажное здание сносят в Алматы по решению суда
    Фото: акимат Алматы

    8 мая 2025 года решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы иск управления на снос удовлетворен. После решение суда поступило в Департамент юстиции на исполнение.

    Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей.

    Четырехэтажное здание сносят в Алматы по решению суда
    Фото: акимат Алматы

    Напомним, накануне в Алматы снесли металлическую пристройку к жилому дому.

    В 2025 году в Алматы по решению суда снесли 42 незаконно построенных объекта.

    Снос Строительство Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
