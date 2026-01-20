Четырехэтажное здание сносят в Алматы по решению суда

4-этажное здание находится по улице Нусупбекова, 51.

Как сообщили в управлении градостроительного контроля Алматы, ранее в отношении собственника принимались административные меры с выдачей предписания на демонтаж объекта, однако требования предписания не были исполнены.

8 мая 2025 года решением Специализированного межрайонного экономического суда города Алматы иск управления на снос удовлетворен. После решение суда поступило в Департамент юстиции на исполнение.

Снос объекта начат сегодня с участием судебных исполнителей.

Напомним, накануне в Алматы снесли металлическую пристройку к жилому дому.

В 2025 году в Алматы по решению суда снесли 42 незаконно построенных объекта.