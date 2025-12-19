Четыре поликлиники в Шымкенте планируют передать в доверительное управление

Передача медицинских учреждений в доверительное управление рассматривается как альтернатива дорогостоящему строительству и капитальному ремонту за счет бюджета. Предполагается, что управляющие компании возьмут на себя обязательства по вложениям в развитие поликлиник, с четким пониманием объемов инвестиций и сроков.

Как сообщил руководитель городского управления здравоохранения Кайрат Калибеков, речь идет о поликлиниках № 4, 9, 10 и 11. Эти медицинские учреждения были построены несколько десятилетий назад и сегодня уже не соответствуют современным требованиям к качеству и комфорту оказания медицинской помощи.

— Трехэтажное здание поликлиники № 4 было построено в 1938 году. Поликлиника № 9 возводилась в 1962–1964 годах методом асар, при этом четыре ее корпуса построены из самана и не подлежат капитальному ремонту. Поликлиника № 10 изначально проектировалась как врачебная амбулатория и не отвечает современным стандартам. Здание городской поликлиники № 11 находится в аналогичном состоянии, — рассказал Кайрат Калибеков на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций Шымкента.

Глава ведомства добавил, что сейчас уточняются сроки передачи объектов в доверительное управление, источники финансирования и условия участия потенциальных управляющих компаний. Интерес со стороны бизнеса уже есть, однако окончательное решение будет принято по итогам конкурсных процедур.

Механизм доверительного управления рассматривается как вынужденная, но рациональная мера. В ближайшие годы в новых микрорайонах Шымкента за счет городского бюджета планируется строительство двух новых поликлиник. Вместе с тем, одновременно финансировать и новое строительство, и модернизацию старых объектов за счет бюджета затруднительно.

— Мы изучили опыт других регионов. Например, в Кызылорде сейчас строится новая поликлиника стоимостью 14,7 млрд тенге. Именно поэтому для этих объектов был выбран формат доверительного управления. При согласовании с Министерством здравоохранения проект будет реализован, — пояснил Кайрат Калибеков.

Параллельно в городе продолжается развитие медицинской инфраструктуры. До конца этого года в школах Шымкента откроют 16 новых стоматологических кабинетов, в 2026 году поэтапно будут сданы еще 25 кабинетов. Кроме того, на базе городской больницы № 2 в рамках государственно-частного партнерства начнется строительство Нефрологического центра с вводом объекта в эксплуатацию к концу года.

Отдельное внимание уделяется модернизации действующих медучреждений.

— В 2026 году в городской больнице № 3 будет проведен капитальный ремонт, также запланирована реконструкция корпуса А1 городского диагностического центра. Реализация этих проектов позволит модернизировать систему здравоохранения и обеспечить горожан более качественной и доступной медицинской помощью, — отметили в управлении здравоохранения.

Ранее сообщалось, что стоянка перед новым терминалом международного аэропорта Шымкента, построенная за счет городского бюджета, была передана в доверительное управление на 10 лет без права выкупа частной компании и сегодня функционирует на платной основе. Компания самостоятельно устанавливает тарифы, ссылаясь на необходимость компенсации 24 млрд тенге, вложенных в строительство терминала.

Также сообщалось, что в отношении предпринимателя, получившего в 2017 году в доверительное управление городской водно-спортивный комплекс, ведется несколько уголовных дел.