Почему парковку у шымкентского аэропорта отдали частникам

Согласно официальной информации, опубликованной на сайте акимата в 2021 году, автостоянка перед новым терминалом была построена в рамках проекта благоустройства территории аэропорта. Стоимость работ составила 912 млн тенге, полностью профинансированных из городского бюджета.

Этот факт привел к логичному вопросу: законно ли, что объект, возведенный на бюджетные средства, передан частной компании и приносит ей прибыль.

Что установил департамент внутреннего госаудита

Перед предоставлением официального ответа Kazinform департамент внутреннего государственного аудита направил запросы в управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог и управление финансов Шымкента.

— По результатам изучения предоставленных документов установлено, что в 2018 году, в целях строительства нового терминала аэропорта, государственный пакет акций АО «Аэропорт Шымкент» был передан из республиканской в коммунальную собственность города. Согласно меморандуму, между акиматом Шымкента и АО «SCAT» проект строительства терминала реализован за счет инвестиций АО «SCAT». Стоимость инвестиций составила 12,6 млрд тенге, — сообщили в городском департаменте внутреннего государственого аудита Комитета внутреннего госаудита Минфина РК.

При этом акимат действительно выполнил работы по благоустройству автостоянки на сумму 921 млн тенге — «в целях поддержки инвестора», уточнили в ведомстве.

— Содержание автостоянки и эффективная организация ее работы требовали больших затрат. В связи с этим постановлением акимата от 6 июня 2023 года объект «Благоустройство нового пассажирского терминала аэропорта Шымкента» передан в доверительное управление АО «SCAT» на основании протокола о результатах торгов (№ЭТП-284036 от 05.07.2023 года) и договора (№1106-ДУ от 11.07.2023 года) сроком на 10 лет без права последующего выкупа. Согласно условиям договора, после ввода в эксплуатацию нового пассажирского терминала первые 15 минут стоянки автотранспортных средств должны быть бесплатными, — уточнили в департаменте.

Также договор обязывает доверительного управляющего заключать договоры с коммунальными службами (вода, газ, электроснабжение, вывоз ТБО). Источником покрытия всех расходов являются доходы от использования автостоянки.

Управление пассажирского транспорта и автодорог подтвердило факт передачи парковки в доверительное управление АО «SCAT» сроком на 10 лет.

— Техническое обеспечение парковочной инфраструктуры, включая освещение, видеонаблюдение, сервисное обслуживание и содержание территории, осуществляется доверительным управляющим. На территории автостоянки предусмотрены зоны краткосрочной и долгосрочной парковки, выделенная полоса для такси, а также специальные парковочные места для лиц с ограниченными возможностями. Площадка полностью освещена, нанесена дорожная разметка, установлены современные системы видеонаблюдения, — сообщили в ведомстве.

Почему парковка стала платной

Платная парковка введена в эксплуатацию в сентябре этого года.

— Это сделано в целях развития инфраструктуры международного аэропорта Шымкента, создания комфортных условий для пассажиров и посетителей, оптимизации движения транспорта и предотвращения незаконной таксомоторной деятельности. Проект реализован отечественной компанией Car ID с использованием цифровой системы AI Parking и соответствует международным требованиям и стандартам, — отметил заместитель руководителя управления Досымхан Жанзахов.

Управление предоставило подробную тарифную сетку:

Шлагбаумы 1–2 предназначены для специальных служебных автомобилей и такси, маркированных брендом «Яндекс»

Шлагбаумы 3–4 (экспресс-полоса) — бесплатно до 15 минут, далее — 2000 тенге в час.

Шлагбаумы 5–6 (общая парковка) — бесплатно до 15 минут, свыше — 200 тенге в час, от 12 до 24 часов оплата составит 3000 тенге, далее — 2000 тенге за каждые последующие сутки.

— Для удобства пользователей на въездных шлагбаумах размещены информационные табло с инструкциями по пользованию парковкой, — дополнили в управлении.

Напомним, ранее водители жаловались, что из-за очередей на выезде они не успевали уложиться в бесплатные 15 минут и вынуждены были платить 2000 тенге. Тогда в акимате объяснили, что АО «SCAT» самостоятельно устанавливает тарифы, чтобы компенсировать 24 млрд тенге, вложенные в строительство нового терминала.

Сообщалось также, что акимат Шымкента разрабатывает документ, который впервые определит порядок организации, функционирования и контроля платных парковок в городе. Ранее у местных органов власти таких полномочий не было.