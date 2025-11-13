РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:39, 12 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Платные парковки: в Шымкенте ужесточат порядок и введут новые требования

    В городе готовят положение, которое определит порядок организации и контроля платных парковочных зон, передает корреспондент агентства Kazinform.

    парковка в аэропорту Шымкента
    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    На брифинге журналисты поинтересовались у заместителя акима, сколько в Шымкенте действует платных парковок и как водителям отличить легальные площадки от незаконных.

    Как выяснилось, ранее у акимата не было полномочий контролировать деятельность таких парковок. Однако после внесенных в законодательство изменений эти функции переданы местным исполнительным органам.

    — Раньше у нас не было возможности проводить мониторинг, теперь такие полномочия появились. Сейчас разрабатывается специальное положение, регулирующее порядок организации платных парковок. Документ проходит согласование с уполномоченными государственными органами, — сообщил заместитель акима города Сарсен Куранбек.

    После утверждения правил власти обещают официально представить порядок организации и список мест, где парковка будет платной.

    — На сегодняшний день на магистральных улицах города, а также на признанных необходимыми и подходящими участках вдоль дорог организованы парковочные зоны. Также объекты частного предпринимательства продолжают обеспечивать наличие парковочных мест на собственной территории, — отметили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

    Ранее в соцсетях обсуждали стоимость парковки у нового аэропорта Шымкента. Из-за очередей на выезде водители не успевали уложиться в бесплатные 15 минут и вынуждены были платить 2 тысячи тенге за каждый час. В акимате пояснили, что парковка передана АО «SCAT» в доверительное управление на 10 лет без права выкупа. Компания самостоятельно устанавливает тарифы, чтобы компенсировать 24 миллиарда тенге, вложенные в строительство терминала.



    Цена Парковка Шымкент
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
