Платные парковки: в Шымкенте ужесточат порядок и введут новые требования

На брифинге журналисты поинтересовались у заместителя акима, сколько в Шымкенте действует платных парковок и как водителям отличить легальные площадки от незаконных.

Как выяснилось, ранее у акимата не было полномочий контролировать деятельность таких парковок. Однако после внесенных в законодательство изменений эти функции переданы местным исполнительным органам.

— Раньше у нас не было возможности проводить мониторинг, теперь такие полномочия появились. Сейчас разрабатывается специальное положение, регулирующее порядок организации платных парковок. Документ проходит согласование с уполномоченными государственными органами, — сообщил заместитель акима города Сарсен Куранбек.

После утверждения правил власти обещают официально представить порядок организации и список мест, где парковка будет платной.

— На сегодняшний день на магистральных улицах города, а также на признанных необходимыми и подходящими участках вдоль дорог организованы парковочные зоны. Также объекты частного предпринимательства продолжают обеспечивать наличие парковочных мест на собственной территории, — отметили в городском управлении пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

Ранее в соцсетях обсуждали стоимость парковки у нового аэропорта Шымкента. Из-за очередей на выезде водители не успевали уложиться в бесплатные 15 минут и вынуждены были платить 2 тысячи тенге за каждый час. В акимате пояснили, что парковка передана АО «SCAT» в доверительное управление на 10 лет без права выкупа. Компания самостоятельно устанавливает тарифы, чтобы компенсировать 24 миллиарда тенге, вложенные в строительство терминала.





