    10:02, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Цены на парковку в аэропорту Шымкента возмутили водителей

    Жители Шымкента жалуются на стоимость парковки возле нового терминала аэропорта. По их словам, даже короткая остановка рядом со зданием обходится в тысячи тенге, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    В социальных сетях разгорелись споры после появления публикации с вопросом: «А не слишком ли «дешевую» оплату вы сделали за заезд в аэропорт?»

    Пользователи отмечают, что бесплатные 15 минут не спасают. Говорят, что из-за очередей на выезд можно не успеть уложиться во время.

    — Убедительная просьба к соответствующим органам — проверьте законность такого тарифа, — пишут горожане.

    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    Тарифы — по метрам до входа

    В акимате Шымкента пояснили, что стоимость зависит от расстояния до входа в терминал: чем ближе — тем дороже.

    • Первая линия (зона VIP у входа) — разрешен въезд служебным автомобилям и такси по заказу.
    • Вторая полоса (примерно в 5 метрах) — 2 тысячи тенге за парковку свыше 15 минут, далее — 2 тысячи тенге за каждый час.
    • Общая парковка (в 30–40 метрах от терминала) — до 12 часов — 200 тенге, от 12 до 24 часов — 3 тысячи тенге, далее — 2 тысячи тенге в сутки.

    В акимате Шымкента заявляют, что тарифы установлены законно. Владельцу аэропорта, АО «SCAT», разрешено самостоятельно определять стоимость, чтобы компенсировать 24 миллиарда тенге, вложенные в строительство нового терминала.

    — После таких вложений инвестор имеет право возмещать часть затрат. Земля перед аэропортом передана во временную аренду под паркинг и предприниматель в рамках закона установил тарифы, — отметил заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.

    Фото: Татьяна Корякина / Kazinform

    Но есть нюанс. Согласно информации, опубликованной ранее на официальном сайте акимата, в 2020 году строительство автостоянки перед терминалом финансировалось из бюджета Шымкента. На эти цели было выделено 912 миллионов тенге. Получается, что теперь эта территория приносит прибыль частной компании.

    Ранее в новом аэропорту Шымкента уже фиксировали жалобы. Тогда в центре внимания оказались навязчивые таксисты, которые настойчиво предлагали свои услуги пассажирам прямо у выхода из терминала. Чтобы навести порядок и не испортить гостям первые впечатления от города установили шлагбаумы с дорожными знаками, ограничивающими бесконтрольный въезд автомобилей.

    Теги:
    Парковка Транспорт Шымкент Цены и тарифы Аэропорт Водители Авто
    Татьяна Корякина
    Татьяна Корякина
    Автор
