Предприниматель, получивший спорткомплекс в Шымкенте, проходит по нескольким уголовным делам
Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что в отношении предпринимателя, который получил в доверительное управление городской водно-спортивный комплекс, ведется несколько уголовных дел, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Комплекс в 2017 году был передан в доверительное управление частному лицу. После того, как я стал акимом, мы начали проверку всех объектов. Мониторинг показал, в каком состоянии находится водно-спортивный комплекс, и мы приняли решение вернуть его государству. Предприниматель, который взял на себя обязательства и не выполнил их, сейчас находится под следствием по нескольким уголовным делам, — сообщил Сыздыкбеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.
По его словам, в настоящее время идет восстановление объекта. Аким уточнил, что работы завершатся в ближайшие месяцы и в начале следующего года комплекс возобновит работу на полной мощности.
Посмотреть до какого состояния довели водно-спортивный комплекс можно здесь.
В ноябре Kazinform сообщал, что в Шымкенте затянули восстановление водно-спортивного комплекса и строительство стадиона.