РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    15:55, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Предприниматель, получивший спорткомплекс в Шымкенте, проходит по нескольким уголовным делам

    Аким Шымкента Габит Сыздыкбеков заявил, что в отношении предпринимателя, который получил в доверительное управление городской водно-спортивный комплекс, ведется несколько уголовных дел, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: Татьяна Корякина/ Kazinform

    — Комплекс в 2017 году был передан в доверительное управление частному лицу. После того, как я стал акимом, мы начали проверку всех объектов. Мониторинг показал, в каком состоянии находится водно-спортивный комплекс, и мы приняли решение вернуть его государству. Предприниматель, который взял на себя обязательства и не выполнил их, сейчас находится под следствием по нескольким уголовным делам, — сообщил Сыздыкбеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

    По его словам, в настоящее время идет восстановление объекта. Аким уточнил, что работы завершатся в ближайшие месяцы и в начале следующего года комплекс возобновит работу на полной мощности.

    Посмотреть до какого состояния довели водно-спортивный комплекс можно здесь.

    В ноябре Kazinform сообщал, что в Шымкенте затянули восстановление водно-спортивного комплекса и строительство стадиона.

    Теги:
    Габит Сыздыкбеков Шымкент Акимат Уголовное дело
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают