Предприниматель, получивший спорткомплекс в Шымкенте, проходит по нескольким уголовным делам

— Комплекс в 2017 году был передан в доверительное управление частному лицу. После того, как я стал акимом, мы начали проверку всех объектов. Мониторинг показал, в каком состоянии находится водно-спортивный комплекс, и мы приняли решение вернуть его государству. Предприниматель, который взял на себя обязательства и не выполнил их, сейчас находится под следствием по нескольким уголовным делам, — сообщил Сыздыкбеков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

По его словам, в настоящее время идет восстановление объекта. Аким уточнил, что работы завершатся в ближайшие месяцы и в начале следующего года комплекс возобновит работу на полной мощности.

Посмотреть до какого состояния довели водно-спортивный комплекс можно здесь.

В ноябре Kazinform сообщал, что в Шымкенте затянули восстановление водно-спортивного комплекса и строительство стадиона.