В Шымкенте затянули восстановление водно-спортивного комплекса и строительство стадиона

Первый объект доверительный управляющий обязан восстановить и возместить причиненные убытки за свой счет, однако процесс затянулся. Строительство второго — современного футбольного стадиона — не укладывается в установленные сроки из-за судебных споров по земле и низких темпов работы подрядчика.

Водный комплекс: из гордости города — в аварийный объект

В январе этого года акимат Шымкента сообщил, что Центральный водно-спортивный комплекс, стоимостью 1,2 млрд тенге, переданный в 2017 году в доверительное управление компании ТОО Grand Trust, оказался в плачевном состоянии. По решению суда объект удалось вернуть в государственную собственность.

Согласно условиям договора, управляющая компания обязалась инвестировать 500 млн тенге в модернизацию комплекса и своевременно выполнять налоговые обязательства. Однако эти условия не были выполнены

В результате халатного управления объект оказался в аварийном состоянии, на стенах появились трещины, просело напольное покрытие, оборудование вышло из строя. Эксплуатация здания представляла угрозу жизни и здоровью посетителей, а сама компания накопила многомиллионные долги.

— К сожалению, никаких средств в объект вложено не было. Более того, здание бассейна пришло в полную негодность — насосы вышли из строя, конструкции обветшали. Из-за незаконных действий доверительного управляющего у государственного коммунального предприятия образовалась задолженность перед бюджетом на 178,9 млн тенге, включая 25,4 млн тенге по оплате электроэнергии и 124,6 млн тенге налоговой задолженности, — сообщили в акимате.

Управляющую компанию обязали возместить убытки и провести ремонт, но сроки постоянно переносятся.

— Это наш единственный крупный бассейн в городе. Если доверительный управляющий вновь не выполнит обязательства, придется обращаться в суд повторно, — отметил заместитель акима Шымкента Сарсен Куранбек.

Отметим, что ранее компания, управлявшая водным комплексом, ежегодно получала финансирование из местного бюджета. На подготовку спортсменов по водным видам спорта за эти годы было выделено 1 млрд 534 млн тенге.

Футбольный стадион: обещания и реальность

Еще один амбициозный проект Шымкента — строительство нового футбольного стадиона на 35 тысяч мест — также столкнулся с трудностями.

В июне 2024 года в микрорайоне Туран-2 в торжественной обстановке была заложена капсула на месте будущей арены, которая должна была стать крупнейшей в Казахстане, превзойдя по вместимости «Астана Арену».

Строительство планировалось завершить к середине 2026 года, однако сроки реализации проекта уже сорваны.

— Мы ожидали, что компания приступит к строительству сразу и будет работать активнее и быстрее, но все оказалось иначе. Возникли и проблемы с оформлением земли. Участок, выделенный под стадион, принадлежал частным лицам, и вопрос передачи его в госсобственность дошел до суда. Сейчас процесс продолжается, — пояснили в акимате.

Подрядчику сделали последнее предупреждение. Если темпы не вырастут, его заменят. Тем временем на площадке все же идет работа: проведены инженерные изыскания и подведены временные коммуникации.

В Шымкенте сегодня функционирует только один крупный стадион — Центральный имени Кажымукана Мунайтпасова, построенный в 1969 году и вмещает 18 тысяч человек.

Ранее сообщалось, как долгожданные инфраструктурные объекты в Шымкенте превращаются в проблемные долгострои.

Также корреспонденты Kazinform узнали о планах по застройке территорий парков и рынка, возвращенных в госсобственность, и о том, что в городе продолжается работа по отчуждению более 250 земельных участков для государственных нужд, в том числе в рамках проектов по расширению транспортной инфраструктуры.





