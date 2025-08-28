РУ
    Зачем Шымкенту понадобилось более 250 участков и что получат за них жители

    В Шымкенте продолжается работа по отчуждению земельных участков для государственных нужд, в частности для реализации проектов по расширению транспортной инфраструктуры, передает корреспондент Kazinform.

    Фото: акимат Шымкента

    С начала года в Шымкенте принудительно изъято 254 участка. Процесс, уверяют в акимате, проходит в рамках закона и на основе договоренностей между государством и жителями. Собственникам выплачивают компенсации или предлагают равноценные земельные наделы. За 207 участков общей площадью 116,7 га выплачено более 5,1 млрд тенге.

    Компенсации и возвраты

    Владельцам 31 участка предоставлены равноценные земельные наделы. Шесть участков возвращены государству добровольно. Три участка (11,3 га) изъяты по решению суда.

    Семь участков общей площадью 57,24 га также перешли в госсобственность по судебным решениям, но без компенсации. Это позволило сэкономить около 500 млн тенге бюджетных средств. Сейчас в судах идут процессы по еще 30 земельным участкам. Их также могут изъять в пользу государства без компенсаций.

    Для чего освобождают землю

    Большинство изъятых участков предназначено для строительства инфраструктурных и социальных объектов города:

    • продолжение 5-го этапа проспекта Кунаева (из 270 участков 248 изъяты с выплатой компенсации),
    • автодорога А-2 в районе Туран - от реки Бадам до объездной дороги в микрорайоне Казыгурт (по 23 из 80 участков ведется работа по компенсациям),
    • продолжение улицы С. Байтерекова - от улицы Ы. Алтынсарина и Алматинской трассы до микрорайона Туран (33 из 56 участков возвращены государству с выплатой компенсации),
    • строительство стадиона в Каратауском районе (223-й квартал), из 191 участка 174 возвращены с компенсацией, еще шесть — через предоставление равноценных земельных наделов.

    Ранее Kazinform сообщал, что в Алматы зафиксированы многочисленные случаи самовольного захвата земель, находящихся в госсобственности, а также нарушения законодательства в сфере землепользования.

