Зачем Шымкенту понадобилось более 250 участков и что получат за них жители

С начала года в Шымкенте принудительно изъято 254 участка. Процесс, уверяют в акимате, проходит в рамках закона и на основе договоренностей между государством и жителями. Собственникам выплачивают компенсации или предлагают равноценные земельные наделы. За 207 участков общей площадью 116,7 га выплачено более 5,1 млрд тенге.

Компенсации и возвраты

Владельцам 31 участка предоставлены равноценные земельные наделы. Шесть участков возвращены государству добровольно. Три участка (11,3 га) изъяты по решению суда.

Семь участков общей площадью 57,24 га также перешли в госсобственность по судебным решениям, но без компенсации. Это позволило сэкономить около 500 млн тенге бюджетных средств. Сейчас в судах идут процессы по еще 30 земельным участкам. Их также могут изъять в пользу государства без компенсаций.

Для чего освобождают землю

Большинство изъятых участков предназначено для строительства инфраструктурных и социальных объектов города:

продолжение 5-го этапа проспекта Кунаева (из 270 участков 248 изъяты с выплатой компенсации),

автодорога А-2 в районе Туран - от реки Бадам до объездной дороги в микрорайоне Казыгурт (по 23 из 80 участков ведется работа по компенсациям),

продолжение улицы С. Байтерекова - от улицы Ы. Алтынсарина и Алматинской трассы до микрорайона Туран (33 из 56 участков возвращены государству с выплатой компенсации),

строительство стадиона в Каратауском районе (223-й квартал), из 191 участка 174 возвращены с компенсацией, еще шесть — через предоставление равноценных земельных наделов.

Ранее Kazinform сообщал, что в Алматы зафиксированы многочисленные случаи самовольного захвата земель, находящихся в госсобственности, а также нарушения законодательства в сфере землепользования.