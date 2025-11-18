Чемпионат Казахстана по боксу среди юношей стартовал в ВКО

В чемпионате участвуют 408 спортсменов 11 весовых категорий из 20 регионов страны.

— Чемпионат Казахстана по боксу среди юношей — это важная площадка для роста молодых спортсменов, предоставляющая им возможность набираться опыта и оттачивать мастерство, — сказала на открытии аким ВКО Нурымбет Сактаганов.

Фото: акимат ВКО

Сегодня в регионе действуют 1628 спортивных объектов. Еще восемь объектов находятся в стадии строительства. В октябре в Уланском районе открылся физкультурно-оздоровительный комплекс, еще два таких комплекса будут введены в эксплуатацию к концу года.

В этом году в регионе проведено 2 500 спортивных мероприятий.

Чемпионат РК по боксу среди юношей продлится до 23 ноября.

Ранее сообщалось, что юношеская сборная Каахстана по футболу (возраст игроков до 17 лет) сенсационно выиграла отборочную группу предварительного раунда квалификации на чемпионат Европы-2026.