Казахстанские молодые футболисты сотворили сенсацию в Европе

В соперниках у казахстанцев были сверстники из развитых в футбольном отношении стран — Нидерландов, Хорватии и Албании.

Особенно важна была победа в стартовом матче против Хорватии — хозяев группы. Казахстанская молодежь не просто оказывала достойное сопротивление команде из страны с сильными футбольными традициями, но и выиграла со счетом 2:1. В следующем раунде Казахстан потерпел поражение от Нидерландов 1:4, а завершающем туре у Казахстана снова победа со счетом 2:1 над Албанией. В итоге с 6 баллами Казахстан занял первое место, далее расположились команды Хорватии (также 6 баллов), Нидерландов (4 очка) и Албании (1 балл).

— Уверенные, дерзкие пацаны у нас растут, — сказал генеральный секретарь Казахстанской федерации футбола Давид Лория об успешном выступлении.

Генсек отметил, что этот результат является важным шагом для развития казахстанского молодежного футбола и высоко оценил коллективный дух, трудолюбие и профессиональную подготовку команды. Давид Лория призвал игроков выйти на следующий этап с такой же уверенностью и правильным планом без остановки.

В следующем этапе квалификации у Казахстана будут еще более сильные соперники — это 28 команд, занявших первые два места во всех отборочных группах. Они выступают в Лиге А и разыграют семь путевок в на юношеский Евро-2026, который пройдет в Эстонии, а также на чемпионат мира, запланированный в Катаре. Какие именно команды станут соперниками сборной Казахстана U-17, станет известно 10 декабря.

Что касается футбольных академий, учениками которых являются игроки юношеской сборной Казахстана U-17 образца 2025 года, то подавляющее большинство обучаются в академии «Кайрата» (11 игроков). 5 футболистов делегировала академия другого алматинского клуба «Жас Кыран», столько же — академия карагадинского «Шахтера». Академию «Ордабасы» в нынешней сборной U-17 представляют 2 игрока, еще по одному футболисту в сборную отправили «Мактаарал», «Актобе», «Атырау» и «Сьон» (Швейцария).

