Чем запомнился Айбек Смадияров на посту официального представителя МИД РК

Его карьера началась в 2006 году, и за это время он прошел путь от специалиста департамента консульской службы до руководителя Комитета.

Более семи лет Айбек Смадияров руководил пресс-службой (с 2018 года) и был пресс-секретарем МИД, став лицом внешнеполитического ведомства.

В 2023 году стал директором департамента коммуникаций, а в марте 2025 года — председателем Комитета международной информации (официальный представитель МИД РК).

Смадияров имеет богатый опыт консульской службы и дипломатической работы в посольствах Казахстана в странах Европы и Юго-Восточной Азии, владеет четырьмя языками — казахским, русским, английским и турецким языками. Имеет дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посланника II класса.

Айбек Смадияров запомнился широкой общественности прежде всего как многолетний официальный представитель Министерства иностранных дел Казахстана. В этой роли он регулярно выступал в качестве лица казахстанской дипломатии, комментируя важные международные события, позицию страны по ключевым вопросам и отвечая на запросы журналистов.

Операция «Жусан»

Одним из крупнейших событий в период его работы стало информационное сопровождение операции «Жусан» — одной из самых масштабных и значимых для Казахстана гуманитарных операций. В рамках спецоперации из зон конфликта в Сирии на родину вернули 607 казахстанских граждан, преимущественно женщин и детей. Смадияров регулярно информировал о ходе эвакуации и мерах по реабилитации возвращенных.

Коллаж: Kazinform

«Это не наша война» — Смадияров о вербовке казахстанцев

В 2023 году Айбек Смадияров обратился к казахстанской молодежи в связи с попытками вербовки в иностранные военные группировки. Тогда он открыто предупреждал о наказании за участие в вооруженных формированиях за рубежом. Так фраза запомнилась широкой аудитории тем, что недвусмысленно обозначила позиции государства по конфликтам в регионе.

— Мы хотели бы предупредить, что все граждане, которые намерены либо думают о том, чтобы пойти и вступить в ряды, им грозит от 5 до 9 лет — это преследуется уголовно у нас в Казахстане. Там нет никакой романтики, как они себе представляют, и я хочу сказать, ребята, это не ваша война. Будьте осторожны, думайте о своих родных. Все вы — взрослые люди, — сказал официальный представитель Министерства иностранных дел РК Айбек Смадияров на встрече с журналистами в Астане.

«Кабул встретил солнечной погодой»

Айбек Смадияров входил в состав казахстанской делегации, посетившей Афганистан и доставившей гуманитарные грузы с 2021 года. Для казахстанцев этот период запомнился фотографией с одной из поездок в Кабул, которые Смадияров публиковал в своих социальных сетях.

Фото: Facebook/Aibek Smadiyarov

Напомним, что тогда Казахстан регулярно направлял в Афганистан продовольствие, медикаменты и товары первой необходимости. Тогда Казахстан начал поддерживать рабочие каналы связи с де-факто властями Афганистана для решения гуманитарных и торгово-экономических вопросов, подчеркивая необходимость диалога ради стабильности региона.

Good office — Смадияров о роли Казахстана в мирных переговорах

До подписания Декларации о мирных отношениях между Арменией и Азербайджаном в 2025 году Казахстан участвовал в подготовке переговорного процесса между сторонами, оказывая дипломатическое содействие. Одним из предложений стало проведение встречи министров иностранных дел двух стран в Алматы для обсуждения параметров мирного договора. Эти планы общественности представил Айбек Смадияров в апреле 2024 года.

Фото: Report.az

— Действительно, такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы на связи с коллегами в Азербайджане и Армении, предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемый good office. Более детальную информацию мы сообщим, — сказал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров на брифинге.

Представитель МИД тогда объяснял, что переговоры не потребуют больших затрат, зато их возможный результат будет значим не только для Казахстана, но и для всего региона.

— Это не такое масштабное мероприятие. Казахстан какую-то часть расходов несет, но тот эффект, если две стороны придут к миру, скажется не только на Казахстане, но и на всем регионе, — заявил Айбек Смадияров.

«У нас женщины работают лучше мужчин» — Смадияров о женщинах в структуре МИД

В 2024 году Смадияров обратил внимание на вклад женщин в работу казахстанской дипломатии. Отвечая на вопрос журналистов о женщинах в числе послов, Смадияров сообщил, что в структуре МИД их составляют почти половину сотрудников.

— Посол в Финляндии — женщина, генеральный консул в Нью-Йорке — женщина, во Франции посол — тоже женщина. Они очень активно работают. Но женщин у нас много в МИДе, практически половина центрального аппарата у нас составляют девушки и женщины. Они наравне и лучше работают, чем мужчины. Более внимательные и четкие, — добавил представитель МИД.

Ключевые моменты его деятельности

Главный спикер МИД РК: С 2018 года он был основным источником официальной информации от внешнеполитического ведомства, обеспечивая прозрачность и оперативное информирование общественности.

Четкие и оперативные комментарии: Он запомнился своей готовностью давать комментарии по самым разным и часто сложным ситуациям, включая вопросы, связанные с казахстанскими гражданами за рубежом.

Работа над упрощением визового режима: Одно из его недавних заявлений касалось переговоров об упрощении получения шенгенских виз для граждан Казахстана, что является важным вопросом для многих.

Фото: Facebook/Aibek Smadiyarov

О своем уходе с должности он сообщил сегодня журналистам на брифинге в ведомстве.

— Я готовился к этому дню. Это не внезапное решение — это было мое личное решение. Восемь лет стою за этой трибуной. За эти годы наша страна прошла много этапов во внешней политике, было много вопросов. И только благодаря вам весь мир знал о Казахстане. Вы оказывали мощнейшую поддержку Министерству иностранных дел, — обратился он к журналистам.

Благодаря развитию медийных коммуникаций, информационной политики и внешнеполитическому PR, он стал лицом МИД для СМИ, граждан и международных партнеров.