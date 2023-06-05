Операция «Жусан»: в Казахстан привезли еще одну соотечественницу с 4 детьми

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Официальный представитель МИД Айбек Смадияров подтвердил информацию о том, что в страну из Сирии привезли еще одну соотечественницу с 4 детьми, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее МИД Таджикистана сообщил о возвращении 104 человек из Сирии.

«По просьбе казахстанской стороны также этим рейсом из Сирии в Таджикистан были доставлены 5 граждан Республики Казахстан (мать и четверо детей)», - говорится в сообщении МИД Таджикистана.

В ходе брифинга представители СМИ обратились к официальному представителю ведомства с просьбой уточнить эту информацию.

«Да, подтверждаем. Это было несколько дней назад, их уже привезли в Казахстан. Сейчас с ними работают психологи. Это все в рамках операции»Жусан«. Казахстан продолжает эвакуацию наших граждан с территории Сирии», - ответил Айбек Смадияров.