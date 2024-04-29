Подробности организации переговоров Азербайджана и Армении сообщили в МИД РК
В Министерстве иностранных дел РК сообщили подробности предстоящих переговоров Азербайджана и Армении, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Действительно, такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы на связи с коллегами в Азербайджане и Армении, предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемый good office. Более детальную информацию мы сообщим, — сказал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров на брифинге.
Он также ответил на вопрос о финансовых расходах переговоров.
— Это не такое масштабное мероприятие. Казахстан какую-то часть расходов несет, но тот эффект, если две стороны придут к миру, скажется не только на Казахстане, но и на всем регионе, — заявил Айбек Смадияров.