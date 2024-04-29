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    16:21, 29 Апрель 2024 | GMT +6

    Подробности организации переговоров Азербайджана и Армении сообщили в МИД РК

    Азербайджан
    Коллаж: Kazinform / Pixabay

    В Министерстве иностранных дел РК сообщили подробности предстоящих переговоров Азербайджана и Армении, передает корреспондент агентства Kazinform.

    — Действительно, такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы на связи с коллегами в Азербайджане и Армении, предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемый good office. Более детальную информацию мы сообщим, — сказал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров на брифинге.

    Он также ответил на вопрос о финансовых расходах переговоров.

    — Это не такое масштабное мероприятие. Казахстан какую-то часть расходов несет, но тот эффект, если две стороны придут к миру, скажется не только на Казахстане, но и на всем регионе, — заявил Айбек Смадияров.

    Теги:
    Международная деятельность РК Армения Переговоры Азербайджан
    Серик Сабеков
    Автор
    Серик Сабеков
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