Подробности организации переговоров Азербайджана и Армении сообщили в МИД РК

В Министерстве иностранных дел РК сообщили подробности предстоящих переговоров Азербайджана и Армении, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Действительно, такие переговоры планируются у нас в Алматы. Мы на связи с коллегами в Азербайджане и Армении, предстоящие переговоры будут проведены исключительно между сторонами. Речь о посредничестве Астаны не идет. Мы лишь оказываем услуги доброй воли, так называемый good office. Более детальную информацию мы сообщим, — сказал официальный представитель ведомства Айбек Смадияров на брифинге.

Он также ответил на вопрос о финансовых расходах переговоров.