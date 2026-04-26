телерадиокомплекс президента РК
    20:14, 25 Апрель 2026 | GMT +5

    Чехия планирует построить первую мини-АЭС

    Полугосударственная чешская энергетическая компания CEZ и британская Rolls-Royce SMR заключили соглашения о разработке и строительстве новых реакторов. Первую тестовую мини-АЭС планируют разместить в Темелине, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Фото: визуализация мини-АЭС (CEZ-Gruppe)

    Как пишет BILD, Rolls-Royce располагает опытом строительства ядерных реакторов и силовых установок для атомных подводных лодок. CEZ планирует к 2050 году построить до шести мини-реакторов там, где сегодня еще работают угольные электростанции.

    Отмечается, что министр промышленности и торговли Чехии Карел Гавличек после встречи с британским министром экономики Питером Кайлом в Праге заявил о намерении совместно выйти на европейский рынок. Это может открыть путь к строительству мини-АЭС и в других местах.

    Ранее сообщалось, что ЕС планирует инвестировать в малые атомные электростанции.

    Гульжан Тасмаганбетова
