    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:47, 12 Март 2026 | GMT +5

    ЕС планирует инвестировать в малые атомные электростанции

    Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на международном саммите по ядерной энергетике в Булонь-Бийанкуре во Франции, передает Kazinform со ссылкой на BILD.

    Маск призвал ликвидировать Евросоюз после штрафа для X на 120 млн евро
    Фото: Pexels

    — В последние годы мы наблюдаем мировой ренессанс ядерной энергетики. И Европа хочет участвовать в этом ренессансе, — заявила она. 

    Урсула фон дер Ляйен представила новую европейскую энергетическую стратегию — инвестировать в малые модульные реакторы и подготовить эту технологию к внедрению к началу 2030-х годов. Мини-реакторы, по словам фон дер Ляйен, в будущем должны играть ключевую роль — как гибкое, безопасное и эффективное дополнение к традиционным ядерным реакторам.

    По ее словам, чтобы быстрее вывести мини-реакторы на рынок, планируется создать единые технологические стандарты на уровне ЕС.

    — Основная идея проста: если применение технологии безопасно, должно быть легко использовать ее по всей Европе. Сегодня я могу объявить, что мы поддержим инвестиции в инновационные ядерные технологии в размере 200 миллионов евро, — подчеркнула она.

    Эти средства от ЕС должны снизить инвестиционные риски и привлечь инвесторов в атомную отрасль. 

    — Наши амбиции не ограничиваются малыми модульными реакторами. Мы должны также укрепить всю ядерную экосистему — от топлива до технологий, от цепочек поставок до компетенций. Европа должна стать глобальным центром ядерной энергетики следующего поколения, — подчеркнула глава Еврокомиссии.

    Ранее сообщалось о том, что потребление электроэнергии во Франции достигает рекордных показателей. 

    Диана Калманбаева
    Сейчас читают