ЕС планирует инвестировать в малые атомные электростанции

— В последние годы мы наблюдаем мировой ренессанс ядерной энергетики. И Европа хочет участвовать в этом ренессансе, — заявила она.

Урсула фон дер Ляйен представила новую европейскую энергетическую стратегию — инвестировать в малые модульные реакторы и подготовить эту технологию к внедрению к началу 2030-х годов. Мини-реакторы, по словам фон дер Ляйен, в будущем должны играть ключевую роль — как гибкое, безопасное и эффективное дополнение к традиционным ядерным реакторам.

По ее словам, чтобы быстрее вывести мини-реакторы на рынок, планируется создать единые технологические стандарты на уровне ЕС.

— Основная идея проста: если применение технологии безопасно, должно быть легко использовать ее по всей Европе. Сегодня я могу объявить, что мы поддержим инвестиции в инновационные ядерные технологии в размере 200 миллионов евро, — подчеркнула она.

Эти средства от ЕС должны снизить инвестиционные риски и привлечь инвесторов в атомную отрасль.

— Наши амбиции не ограничиваются малыми модульными реакторами. Мы должны также укрепить всю ядерную экосистему — от топлива до технологий, от цепочек поставок до компетенций. Европа должна стать глобальным центром ядерной энергетики следующего поколения, — подчеркнула глава Еврокомиссии.

