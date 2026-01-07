РУ
    22:07, 06 Январь 2026 | GMT +5

    Потребление электроэнергии во Франции достигает рекордных показателей

    В понедельник был достигнут новый пик электропотребления во Франции, превысивший показатель 2025 года, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Франция, электроэнергия
    Фото: entrevue.fr

    Правило во Франции неизменно: температура воздуха падает, потребление электроэнергии растет.

    5 января к 19:00 достигнут новый пик — 89 ГВт потребления, согласно данным оператора электропередающей сети RTE, новый рубеж может быть достигнут в стране во вторник — 90 ГВт, пишут французские СМИ.

    В 2025 году «пик» был достигнут 14 января в 8:45 утра, составив 87 ГВт. Это все еще далеко от 102 ГВт, зафиксированных 8 февраля 2012 года, что является абсолютным рекордом Франции.

    — Но с тех пор оборудование стало более эффективным, а потребители стали активнее использовать энергосбережение! — пишет французская пресса.

    В этих данных скрываются и хорошие новости: даже в периоды сильных морозов производство электроэнергии во Франции остается на должном уровне. Парк атомных реакторов позволяет стране удовлетворять свои потребности.

    Атомные электростанции обеспечивают от 60 до 72% потребностей Франции, опережая гидроэнергетику, ветровую и солнечную энергетику в течение дня.

    На долю газа по-прежнему приходится почти 10% производства электроэнергии в этот период сильных морозов. Однако две угольные электростанции не были задействованы.

    Наконец, хотя Франция импортирует электроэнергию из Испании и Италии, она также экспортирует огромные объемы электроэнергии в Германию и Бельгию, страны, где цены значительно выше.

    О том, что строительство второй АЭС в Казахстане даст развитие бизнесу региона, читайте здесь

    Теги:
    Электроэнергия Франция АЭС
    Арнур Рахимбеков
    Арнур Рахимбеков
    Автор
