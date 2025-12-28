Часть коллекции виниловых пластинок стала национальным достоянием Казахстана

Предыстория

Наум Шафер — известный в странах СНГ композитор, филофонист, но также славу он получил благодаря своей коллекции виниловых и патефонных пластинок. Масштабы впечатляют — на полках хранилось, по оценкам самого Наума Григорьевича, порядка 27 тысяч записей. А началось все в 10-летнем возрасте.

— Когда 10-летнего Шафера депортировали из Кишинева, у них был американский патефон. Патефон шикарно звучал. Он в одной руке держит патефон, в другой 32 пластинки. Представьте, они какие тяжелые. Он вцепился мертвой хваткой и милиционеры, которые пришли их семью депортировать, они увидели, что мальчик заплакал, и их начальник сказал оставить ему эти патефонные пластинки, а сам патефон ему не отдали. Они три месяца с Кишинева, на вагонах где перевозили скот, там была одна солома, они добирались до 31 поселка. Но мальчик сумел сохранить пластинки. И вот эти 32 пластинки стали основой его коллекции, — рассказала руководитель дома-музея Наума Шафера Магзия Абенова.

Фото: Дом-музей Наума Шафера

Коллекцию Наум Шафер собирал всю жизнь, а в 2001 году на базе его хобби открыли единственный в странах СНГ музей виниловых пластинок в Павлодаре.

Долгие годы за счет бюджета поддерживали филофониста, а перед кончиной он написал завещание, где указал, что передает всю коллекцию акиму города Павлодара, то есть в лице градоначальнику всем жителям.

Профессор ушел из жизни в октябре 2022 года.

Что досталось в наследство

В апреле 2023 года Ержан Иманзаипов, занимавший на тот момент пост акима Павлодара, заявил, что коллекция пластинок достанется акимату. Условие было одно — сохранить все это в целости и сохранности для будущих поколений.

После вступления в наследство возникли сложности. Пластинки достались городскому акимату, а дом-музей Шафера юридически структура областного значения.

Фото: Дом-музей Наума Шафера

Для официального оформления всех документов было необходимо дать полную оценку имущественного состояния Наума Григорьевича.

Однако само наследие коллекционера и спасло ситуацию.

— Реестр объектов национального культурного достояния — это, можно сказать, шлагбаум для вывоза из любой страны объектов, которые являются объектами национального культурного достояния. И в нашей коллекции 2500 пластинок вошли в этот реестр. Мы этим очень гордимся, это очень хороший итог, — рассказала руководитель дома-музея Наума Шафера Магзия Абенова.

Включение части коллекции в реестр позволило передать всю коллекцию в ведение областного управления культуры без проведения оценки.

Фото: Дом-музей Наума Шафера

Вместе с тем, музейщики провели полную инвентаризацию и подсчитали точное количество доставшегося наследства.

— До этого мы сами путались. В одном источнике 30 тысяч пластинок, в другом 27 тысяч. В самом завещании написано 27 тысяч пластинок и вот в уходящем 2025 году наконец-то мы знаем точное количество пластинок. Всего нам передано 42 576 экспонатов от Шафера. В завещании было указано 27 000 пластинок, однако по результатам фактической проверки их количество составило 23 443 единицы. Также в документе значилось более 20 000 книг личной библиотеки, тогда как фактически было установлено наличие 9 172 единиц. Остальная часть представляет собой издания малого формата и буклетную продукцию, — сообщила Магзия Абенова.

В фонд музея вошли, в том числе, те самые 32 пластинки, ставшие основой коллекции Наума Шафера и привезенные из Кишинева.

Национальным достоянием, к слову, стали записи таких артистов, как Куляш Байсеитовой, Зейнеп Койшыбаевой, Розы Баглановой, кюи Курмангазы, опера «Кыз Жибек».

Фото: Дом-музей Наума Шафера

Еще наследство

Дом-музей Шафера расположен в здании типового пятиэтажного жилого дома. Он имеет отдельный вход; в этом же помещении ранее находилась квартира Наума Шафера и его супруги Натальи Капустиной. Указанная недвижимость являлась собственностью коллекционера, однако его семья приняла решение также передать ее в государственную собственность.

— Наталья Михайловна трехкомнатную квартиру собиралась завещать акимату городу. Однако возник вопрос: если в связи с юридическими коллизиями не удалось получить пластинки от акимата города, какие правовые последствия могут возникнуть при передаче квартиры? Ведь была вероятность, что квартира войдет в жилищный фонд и ее будут обязаны просто передать кому-нибудь из очередников, — говорит Магзия Абенова.

Завещания были оформлены Натальей Капустиной и ее дочерью не на акима города Павлодара, а непосредственно на ГККП «Дом-музей Шафера», как на конкретное юридическое лицо, что позволило исключить потенциальные юридические риски.

В настоящее время квартира пустует. Сотрудники музея проводят работу по систематизации личных вещей, бережно отбирая наиболее ценные предметы. В дальнейшем здесь планируется открытие дома-музея с экспозицией, отражающей быт и образ жизни коллекционера.

Фото: Дом-музей Наума Шафера

В результате единственный в СНГ музей виниловых пластинок предстанет как целостное пространство, в котором представлены как коллекция, так и история ее создателя.

Напомним, ранее мы рассказывали историю спортивного объекта, повлиявшего на культурную жизнь павлодарцев.