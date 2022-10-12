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    14:12, 12 Октябрь 2022 | GMT +6

    Президент РК выразил соболезнования родным и близким профессора Наума Шафера

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Президент выразил соболезнования в связи с кончиной заслуженного деятеля Республики Казахстан, выдающегося музыковеда, филолога, профессора Наума Григорьевича Шафера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

    «Наум Григорьевич прошел большой жизненный путь и оставил уникальное литературно-музыкальное наследие, был мудрым наставником для молодого поколения. Делом всей его жизни стала уникальная многотысячная коллекция музыкальных произведений и книг, в том числе записи казахских народных мелодий. Светлая память о Науме Григорьевиче навсегда сохранится в наших сердцах», – говорится в телеграмме.

    Известный в Казахстане музыковед и коллекционер из Павлодара Наум Шафер скончался на 92-м году. Печальное известие сообщили вчера на официальной странице Дома-музея его имени.

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