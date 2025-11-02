РУ
    10:11, 02 Ноябрь 2025 | GMT +5

    История спортивного объекта, повлиявшего на культурную жизнь павлодарцев

    Центральный стадион Павлодара, ни раз менявший свое название, по праву считается главным спортивным сооружением города. Однако он сыграл большую роль и в культурной жизни, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Архивные фото Николая Мохирева

    Стадион, расположенный сегодня между улицами Толстого и Луначарского фактически в центре Павлодара, одно из культовых мест города.

    Его официальное открытие состоялось 2 мая 1947 года, однако, по словам старожил, территория мало напоминала нынешний вид. 

    Архивные фото Николая Мохирева

    — Состоялся матч, и это было как открытие стадиона. Играли две команды: Судоремзавода и дембеля. Забор был деревянный из досок. Сидели на земле. Ничего не было, просто пустырь. Земля была более ровная, по сути как сейчас есть, так и было. Поставили ворота деревянные и играли. Так мне говорили, — рассказал ветеран футбола Павлодарской области Агзам Хисамутдинов. 

    Архивные фото Николая Мохирева

    Стадион изначально носил название «Урожай», затем «Еңбек», «Машиностроитель», «Трактор», «Ансат» и лишь в 1999 года стал «Центральным».

    Здесь три трибуны вместимостью почти 12 тысяч человек. Размеры поля 105 на 68 метров. 

    Архивные фото Николая Мохирева

    Центральный стадион для Павлодара не только место спортивных событий, но и культурных. Когда выпускные балы еще не были под запретом, настоящие шоу для школьников устраивали именно здесь.

    Устанавливали сцену, где выступали звезды казахстанской и зарубежной эстрады, а на самом поле организаторы создавали масштабное театрализованное представление. 

    Архивные фото Николая Мохирева

    Вместе с тем, праздники проводили на Центральном стадионе и в советские годы.

    К примеру, 250-летие города отмечали именно здесь, куда приехали выступать артисты из Алматы и Москвы. Многие вспоминают и концерты мегаизвестных на весь союз исполнителей.

    Архивные фото Николая Мохирева

    — Конечно, концерты разные проходили. Пугачева не приезжала (улыбается, — прим.авт.), но вот выступление «Ласкового мая» с Юрием Шатуновым, думаю, многие помнят. Это прям было яркое событие, — вспоминает ветеран футбола Павлодарской области Владимир Струценко. 

    Архивные фото Николая Мохирева

    На Центральном стадионе, к слову, проводили и автородео. Яркие моменты выступления артистов из Чехословакии удалось сохранить благодаря фотографиям Николая Мохирева.

    Каскадеры ездили на двух колесах, прыгали через огонь, на ходу меняли колеса и показывали трюки на капоте машины во время движения. 

    Архивные фото Николая Мохирева

    Центральный стадион Павлодара пережил несколько реконструкций и самая важная была в 2007 году.

    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    Здесь перешли от естественного газона к искусственному, который произвели в Нидерландах.

    Вместе с тем, по стандартам УЕФА заменили сидушки на пластиковые. Построили малое поле. Изменения коснулись и табло. Старое электронное убрали и поставили вместо него монитор. 

    Фото: Артем Викторов / Kazinform

    К слову, Центральный стадион считается также домашним стадионом футбольного клуба «Иртыш». Команда здесь занимается с 1965 года.

    Фото: Артем Викторов / Kazinform

     

    фото из истории Спорт История одного здания Павлодар История Казахстана
