История спортивного объекта, повлиявшего на культурную жизнь павлодарцев
Центральный стадион Павлодара, ни раз менявший свое название, по праву считается главным спортивным сооружением города. Однако он сыграл большую роль и в культурной жизни, передает корреспондент агентства Kazinform.
Стадион, расположенный сегодня между улицами Толстого и Луначарского фактически в центре Павлодара, одно из культовых мест города.
Его официальное открытие состоялось 2 мая 1947 года, однако, по словам старожил, территория мало напоминала нынешний вид.
— Состоялся матч, и это было как открытие стадиона. Играли две команды: Судоремзавода и дембеля. Забор был деревянный из досок. Сидели на земле. Ничего не было, просто пустырь. Земля была более ровная, по сути как сейчас есть, так и было. Поставили ворота деревянные и играли. Так мне говорили, — рассказал ветеран футбола Павлодарской области Агзам Хисамутдинов.
Стадион изначально носил название «Урожай», затем «Еңбек», «Машиностроитель», «Трактор», «Ансат» и лишь в 1999 года стал «Центральным».
Здесь три трибуны вместимостью почти 12 тысяч человек. Размеры поля 105 на 68 метров.
Центральный стадион для Павлодара не только место спортивных событий, но и культурных. Когда выпускные балы еще не были под запретом, настоящие шоу для школьников устраивали именно здесь.
Устанавливали сцену, где выступали звезды казахстанской и зарубежной эстрады, а на самом поле организаторы создавали масштабное театрализованное представление.
Вместе с тем, праздники проводили на Центральном стадионе и в советские годы.
К примеру, 250-летие города отмечали именно здесь, куда приехали выступать артисты из Алматы и Москвы. Многие вспоминают и концерты мегаизвестных на весь союз исполнителей.
— Конечно, концерты разные проходили. Пугачева не приезжала (улыбается, — прим.авт.), но вот выступление «Ласкового мая» с Юрием Шатуновым, думаю, многие помнят. Это прям было яркое событие, — вспоминает ветеран футбола Павлодарской области Владимир Струценко.
На Центральном стадионе, к слову, проводили и автородео. Яркие моменты выступления артистов из Чехословакии удалось сохранить благодаря фотографиям Николая Мохирева.
Каскадеры ездили на двух колесах, прыгали через огонь, на ходу меняли колеса и показывали трюки на капоте машины во время движения.
Центральный стадион Павлодара пережил несколько реконструкций и самая важная была в 2007 году.
Здесь перешли от естественного газона к искусственному, который произвели в Нидерландах.
Вместе с тем, по стандартам УЕФА заменили сидушки на пластиковые. Построили малое поле. Изменения коснулись и табло. Старое электронное убрали и поставили вместо него монитор.
К слову, Центральный стадион считается также домашним стадионом футбольного клуба «Иртыш». Команда здесь занимается с 1965 года.