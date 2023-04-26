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Коллекцию грампластинок Наума Шафера передадут Павлодару

Редактор:  
Махаббат Сыздыкова
26 Апреля 2023, 04:00
Коллекцию грампластинок Наума Шафера передадут Павлодару

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарцы получат в дар бесценную коллекцию грампластинок композитор, профессора с мировым именем, музыковеда, филолога Наума Шафера, передает МИA «Казинформ».

«При жизни нашего знаменитого земляка им был создан музей, равного которому нет в мире: среди 27 000 пластинок есть раритетные, прошлого столетия. И эти уникальные издания будут переданы вдовой Наума Григорьевича Натальей Михайловной в дар городу с одной лишь просьбой – сберечь в сохранности и передать следующему поколению», - написал аким города Павлодара Ержан Иманзаипов на своей странице в Instagram.

Нам Шафер с детства собирал сначала патефонные пластинки, а потом виниловые диски и магнитофонные пленки, накопив более 27 тысяч раритетных записей музыки, возраст некоторых - более века.

Аким города поблагодарил Наталью Михайловну за прекрасный подарок и заверил, что наследие Наума Григорьевича, собранное им почти в течение века, найдет свое место в ряде культурных ценностей и станет своего рода визитной карточкой Павлодара.

Наум Шафер стал четвертым казахстанцем, получившим грамоту и орден Евразийского еврейского конгресса, который объединяет еврейские общины 28 стран.

Известный в Казахстане музыковед и коллекционер из Павлодара Наум Шафер скончался в прошлом году в возрасте на 92 лет.

Фото: assembly.kz


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