    15:22, 15 Декабрь 2025 | GMT +5

    BRT на улице Желтоксан в Алматы: водителей начали штрафовать

    В Алматы полиция приступила к привлечению водителей к ответственности за выезд на выделенную автобусную полосу на улице Желтоксан после запуска линии BRT, передает агентство Kazinform.

    ауа райы, погода, снег, қар, дорога, жол, автобус
    Фото: Александр Павский / Kazinform

    Как сообщили в департаменте полиции города, на первоначальном этапе запуска линии основное внимание уделялось профилактической и разъяснительной работе. Сотрудники полиции информировали водителей об изменениях в организации дорожного движения, объясняли новую дорожную разметку и знаки, а также готовили участников движения к новым условиям передвижения.

    — После завершения адаптационного периода, полиция переходит к принятию мер административного воздействия в отношении водителей, допускающих нарушения Правил дорожного движения на участках BRT. Особое внимание будет уделяться фактам парковки и остановки транспортных средств на выделенных полосах для общественного транспорта, а также выезду личного автотранспорта на BRT-полосы. Нарушения будут фиксироваться как нарядами полиции, так и средствами фото и видеофиксации, — сообщил начальник управления административной полиции ДП города Алматы Серик Шумаев.

    В полиции призвали водителей проявлять дисциплину и уважение к другим участникам дорожного движения, строго соблюдать требования ПДД, учитывать изменения в организации движения и не создавать препятствий для бесперебойного движения общественного транспорта.

    Ранее сообщалось, что в связи с запуском BRT внедрена новая схема организации дорожного движения на улице Желтоксан. Протяженность новой линии составляет 4,6 километра — она соединяет действующий участок BRT по улице Тимирязева со строящимся коридором по проспекту Райымбек батыра, формируя непрерывное скоростное автобусное сообщение в направлении юг — север. 

    Кроме того, в рамках запуска проекта BRT (Bus Rapid Transit) на улице Желтоксан с 14 декабря в городе внесены изменения в схемы движения автобусных маршрутов № 59 и № 92. 

