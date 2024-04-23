Британские чиновники призывают правительство пересмотреть структуру экспорта оружия в Израиль

Британские политики все чаще стали призывать правительство пересмотреть структуру экспорта оружия в Израиль после авиаудара ЦАХАЛ, в результате которого погибли семь гуманитарных работников, в том числе трое британцев, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Более шестисот юристов и ученых подписали открытое письмо, в котором предупреждают о том, что продажа оружия и боевых систем Тель-Авиву во многом противоречит обязательствам правительства Королевства в области международного права.

— Вероятность геноцида должна быть достаточной причиной для того, чтобы страны, такие как Великобритания, приостановили продажу оружия Израилю. Мы не можем быть вовлечены и не должны стать соучастниками массового убийства. Я убежден, что именно это сейчас происходит в осажденном палестинском анклаве. Во избежание соучастия крайне важно, чтобы правительство Великобритании приостановило все продажи оружия Израилю, — говорит старший преподаватель школы политических исследований Бристольского университета Элдин Фахми.

Либерал-демократы и Шотландская национальная партия призвали к полной блокаде экспорта оружия в Израиль. Эту позицию также поддержали некоторые депутаты от Лейбористской и Консервативной партий. Лейбористы потребовали, чтобы правительство опубликовало юридические рекомендации о возможных нарушениях Израилем международного права в Газе.

— Вся британская общественность стала свидетелем сцен в Газе, где дети оказались под руинами. Это вызывает у нас глубокую озабоченность. Поэтому рекомендации должны быть опубликованы. Если подтвердится нарушение международного права, то приостановка поставок вооружений будет абсолютно оправданной, — говорит глава внешнеполитической службы Лейбористской партии Дэвид Лэмми.

Бывший премьер-министр Королевства заявил, что прекращение военной поддержки Израиля Великобританией было бы равносильно передаче победы ХАМАСу. Борис Джонсон заявил, что видеть гибель людей было ужасающе, однако подчеркнул, что Израиль предупреждал о своих атаках и стремился использовать высокоточные боеприпасы.

— Эксперты по праву, это действительно ваше желание — наложить эмбарго на поставки оружия Израилю? Вы хотите предоставить победу преступникам и насильникам? Запрет на продажу оружия стал бы позором и безумием. Чем скорее правительство официально осудит эту идею, тем лучше, — сказал бывший премьер-министр Великобритании.

Представители власти ответили, что в рамках жесткого режима контроля за экспортом оружия, правительство периодически пересматривает рекомендации относительно приверженности Израиля международному гуманитарному праву. Решения об экспортных лицензиях принимаются на основе стратегических критериев. В правительстве пообещали обнародовать любые изменения о приостановлении или отзыве существующих лицензий.

— Есть юридическая консультация, министр иностранных дел вносит коррективы, а затем он дает этот совет министру бизнеса. Если подтвердится, что Израиль нарушил международное право своими действиями в Газе, конечно же, мы не будем поставлять оружие. Даже в отношении Соединенных Штатов или любой другой страны наша позиция будет неизменной, — отметил заместитель премьер-министра Великобритании Олив Дауден.

Согласно исследованию, большинство избирателей, а это пятьдесят шесть процентов британцев поддерживает запрет на продажу оружия Израилю. Опрос был проведен до того, как гуманитарные работники были убиты. Многие также считают, что Израиль нарушает права человека в Газе.

— Великобритания действительно зарабатывает много денег на продаже оружия, поэтому она не стремится и не хочет это останавливать. Однако британское правительство должно это сделать. Как они могут позволить этому продолжаться? Как они могут смотреть, как людей бомбят до смерти, и они умирают от голода? , — сказала член городского совета Бристоля Зои Гудман.

Правительство Великобритании напрямую не поставляет Израилю оружие, но предоставляет британским компаниям экспортные лицензии на продажу. За последние 16 лет Израилю было продано оружие на сумму более 570 миллионов фунтов стерлингов.

Во время предыдущего конфликта в Газе 10 лет назад британское правительство заявило, что приостановит экспорт некоторых видов вооружения, если военные действия продолжатся, но этого не произошло. Премьер-министр Риши Сунак до сих пор сопротивлялся призывам приостановить продажи оружия Израилю. Он сказал, что этот вопрос находится под контролем.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем заявлении осудил воздушный удар Ирана по Израилю. Он подчеркнул, что Соединенное Королевство продолжит защищать безопасность Израиля и региональных партнеров, включая Иорданию и Ирак.