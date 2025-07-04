Британия намерена инвестировать в проекты вдоль Среднего коридора

Торговый посланник Великобритании в Азербайджане и Центральной Азии, член Палаты лордов Джон Алдердайс подтвердил растущий интерес Лондона к развитию инфраструктурных проектов вдоль Среднего коридора – стратегического маршрута, соединяющего Азию с Европой через Казахстан, Южный Кавказ и Турцию.

«Развитие Среднего коридора должно стать приоритетом для всех стран региона. Его развитие сулит колоссальные экономические выгоды для Евро-Каспийского пространства», - подчеркнул лорд Алдердайс, выступая на конференции по вопросам транспортной связанности Каспийского региона, прошедшей в Лондоне в среду.

По словам политика, британское экспортно-кредитное агентство (UKEF) уже осуществило первую сделку в авиационном секторе Азербайджана и сейчас изучает проекты модернизации портов и железнодорожной инфраструктуры в Казахстане и Грузии.

Согласно оценке Европейского банка реконструкции и развития, для полного раскрытия потенциала Среднего коридора потребуется около €18,5 млрд инвестиций в так называемую «жесткую» инфраструктуру – расширение портов, обновление подвижного состава и строительство логистических центров. Однако, как отметил Д. Алдердайс, не менее важную роль играет и «мягкая» связанность – унификация торговых стандартов, цифровизация процедур и упрощение таможенных формальностей.

Особое внимание в его выступлении было уделено новой британской торговой стратегии, представленной на прошлой неделе. Как сказал лорд Алдердайс, амбициозная цель этого документа – превратить Великобританию в «самую связанную страну в мире».

«Наша стратегия ясно дает понять, что Великобритания является идеальным, надежным партнером, с которым можно развивать региональные проекты по связанности», - заявил он.

Торговый посланник отметил, что слова подтверждаются делом: британский опыт, инновации и финансовые инструменты уже вносят существенный вклад в развитие инфраструктуры в регионе. UKEF и ведущие британские банки активно поддерживают масштабные проекты: от железных дорог до автомобильных трасс. Дополнительным импульсом стало выделение UKEF нового пакета финансирования в размере £20 млрд в рамках обновленной промышленной стратегии Великобритании.

«Мы также сыграли полезную, возможно, даже важную роль, помогая Казахстану, Кыргызстану и Узбекистану привлечь ошеломляющий капитал в размере $10 млрд через суверенные облигации на Лондонской фондовой бирже в прошлом году, что обеспечивает средства для инвестирования в проекты по связанности», - добавил он.

В завершение Джон Алдердайс подчеркнул, что Великобритания предлагает странам региона не только доступ к финансированию, но и передовые технологии проектирования и строительства. Современные цифровые инструменты моделирования позволяют значительно снизить издержки, повысить качество строительства и сократить сроки реализации проектов – все это критически важно для устойчивого развития транспортной инфраструктуры.

Отметим, в тот же день в центре внимания Палаты лордов парламента Великобритании оказался Средний коридор. Ранее лорд Алдердайс в интервью агентству Kazinform рассказал о приоритетах Великобритании в Центральной Азии.