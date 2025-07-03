Средний коридор: торговый путь в центре внимания Лондона

В среду в центре внимания Палаты лордов парламента Великобритании оказался Транскаспийский международный транспортный маршрут, более известный как Средний коридор, — наземная альтернатива традиционным морским путям, которая стремительно набирает стратегическую значимость.

Интерес к маршруту подкреплен проведением тематического круглого стола, объединившего под одной крышей представителей политических и деловых кругов, дипломатов, отраслевых экспертов и журналистов.

Казахстан: от транзита к совместному производству

Посол Казахстана в Великобритании Магжан Ильясов в своем выступлении подчеркнул, что страны, участвующие в развитии Среднего коридора, не ограничиваются задачами транзита, а стремятся к углублению промышленной кооперации.

— Речь не о том, чтобы просто использовать Казахстан как коридор. Мы хотим создавать производство и добавленную стоимость прямо у нас — перерабатывать сырье, включая редкоземельные металлы, и экспортировать готовую продукцию в Великобританию и другие страны, — отметил казахстанский дипломат.

Он подчеркнул важность инвестиций в перерабатывающую промышленность и логистическую инфраструктуру вдоль маршрута, предложив рассматривать узкие места не как препятствия, а как возможности.

— На границе с Китаем — разная ширина колеи, из-за чего поезда стоят по несколько часов. Почему бы не использовать это время для загрузки и разгрузки? Пока меняются тележки, можно загружать продукцию местных производителей, — пояснил он.

Посол также указал на потенциал порта Курык на Каспийском море, где задержки могут быть превращены в окно для логистических операций.

— Средний коридор — это не просто путь «Восток-Запад». Важно видеть промежуточные точки, где может зарождаться промышленность. Мы не просим просто покупать наши товары. Мы говорим: давайте производить их вместе в Казахстане и затем вместе продавать на рынки Китая, Европы и других стран, — подчеркнул Ильясов.

Британский интерес: геоэкономика и синергия

Британская сторона выразила четкий интерес к укреплению торговых связей в регионе. Торговый посланник Великобритании по Турции, депутат Палаты общин Афзал Хан подчеркнул важную роль Анкары и привлекательность Среднего коридора как устойчивой транспортной альтернативы.

— Правительство Великобритании заинтересовано в укреплении экономических и торговых связей с регионом. Транскаспийский маршрут, также известный как Средний коридор, предлагает альтернативу традиционным маршрутам — более быструю, эффективную и устойчивую, — сказал британский политик.

Эксперт по восточноевропейской политике доктор Степан Степаненко обозначил геоэкономическую выгоду для Великобритании.

— Лондонский Сити обладает уникальной экспертизой в структурном финансировании, страховании и торговле сырьевыми товарами, что позволяет Великобритании занять выгодную позицию в этом процессе, направив собственный дефицит капитала в высокодоходную инфраструктуру будущего и сделки по ресурсам, соответствующие нашей санкционной политике и промышленной стратегии, — сказал он.

Фото: x.com/kazakhembassyuk

Энергетика, системность и логистика

Старший редактор по нефтяным новостям специализированного издания S& P Global Commodity Insights Ник Коулман отметил растущую роль Среднего коридора в сфере энергетики и региональной безопасности.

— Страны Среднего коридора, такие как Турция, Азербайджан и Казахстан, играют все более значимую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы. На фоне геополитических конфликтов, разворачивающихся у нас на глазах, этим странам следует уделить особое внимание как из-за их недооцененной роли в энергоснабжении, так и из-за их вклада в безопасность и стабильность Центральной Азии и Кавказа в целом, — считает он.

В свою очередь, научный сотрудник британского Королевского института оборонных исследований Арзу Аббасова предостерегла от переоценки символических успехов в ущерб системной работе.

— Средний коридор действительно многообещающ, но есть риск увлечься громкими заголовками и упустить реальную ситуацию на местах. Инфраструктура важна, но не менее важно конструктивное взаимодействие с местными участниками, понимание практических препятствий и демонстрация того, что Европа заинтересована в регионе надолго, а не только в моменты геополитических кризисов, — сказала она.

Представитель бизнеса, глобальный директор логистической компании F.H. Bertling Logistics доктор Крис Брукс, отметил как перспективы, так и технические ограничения международного маршрута.

— Средний коридор может стать страховкой от неопределенности морских маршрутов и при этом соответствовать западным санкциям, но остаются реальные сложности с перевозкой негабаритных грузов, — считает он.

Крис Брукс объяснил, что существуют значительные ограничения, такие как размер тоннелей в Грузии и весовые ограничения на пароме в Баку, которые усложняют транспортировку крупных и тяжелых грузов. Брукс также отметил проблемы с лицензиями водителей в некоторых странах на маршруте, что приводит к простоям грузов и многочисленные таможенные проверки, из-за которых процесс доставки становится крайне медленным.

Возможности до 2030 года

Модератор дискуссии, доктор Асылбек Нургабдешов из Эдинбургской бизнес-школы, подвел итоги встречи, подчеркнув трансформирующий потенциал маршрута для всей системы международной торговли.

— Средний коридор обладает очевидным потенциалом для укрепления более устойчивой и диверсифицированной торговли между Азией и Европой, что полностью соответствует стратегическим интересам Великобритании по развитию партнерства с Центральной Азией, — сказал он.

Недавние исследования показывают, что при эффективной координации, высококвалифицированных кадрах и стратегических инвестициях объем торговли может утроиться, а время в пути сократиться вдвое к 2030 году, что создаст новые возможности для региональных экономик, транснациональных компаний и британского бизнеса.

— Британская экспертиза в сфере инфраструктуры, образования мирового уровня, умной логистики и инновационных технологий хорошо подготовлена для поддержки этой трансформации, что отражается в продолжающемся сотрудничестве с местными заинтересованными сторонами. Более активное взаимодействие не только способствует улучшению транспортных связей, но и позволяет развивать отрасли с высокой добавленной стоимостью и углублять интеграцию в региональные и глобальные рынки. Исследования показывают, что укрепление Среднего коридора может усилить приверженность Великобритании созданию устойчивых, эффективных и надежных торговых сетей в условиях нарастающей неопределенности в мире, — резюмировал Нургабдешов.