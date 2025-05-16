Торговый посланник Великобритании рассказал о приоритетах в Центральной Азии

— Какую роль Вы видите для себя в укреплении и расширении торгово-экономических связей между Великобританией и странами Центральной Азии? На Ваш взгляд, в каких секторах заложен наибольший потенциал для взаимовыгодного сотрудничества?

— Правительство Великобритании стремится к укреплению наших экономических и торговых связей с Центральной Азией. Мое назначение подтверждает серьезность наших намерений и дает мне возможность сосредоточиться именно на этом региональном направлении.

Образование, горнодобывающая промышленность и творческая индустрия — это те области, в которых Великобритания располагает компаниями мирового класса, готовыми развивать долгосрочные партнерства в регионе и предложить свои инновационные продукты и услуги странам Центральной Азии.

В этих секторах уже достигнуты первые значимые успехи: De Montfort University и Coventry University начали работать в Казахстане, а британские горнодобывающие компании внедряют экологичные технологии.

Я намерен сосредоточить свои усилия на развитии новых форм делового взаимодействия между Великобританией и Центральной Азией, поскольку расширение сотрудничества между нашими деловыми сообществами приносит выгоду всем сторонам. С учетом британской экспертизы, того энтузиазма и потенциала, которые я уже наблюдаю в Казахстане, я уверен в огромных возможностях для партнерства в регионе.

Фото: Kazinform

— Насколько Великобритания заинтересована в развитии Среднего коридора? Какие меры может предпринять британское правительство и лично Вы для поддержки инфраструктуры и логистики вдоль этого маршрута?

— Транскаспийский маршрут обеспечит более быструю, эффективную и устойчивую альтернативу традиционным путям. Он не только укрепит экономические связи с Европой, но и улучшит инфраструктуру и экономическое взаимодействие внутри самой Центральной Азии.

Великобритания обладает одними из самых инновационных инфраструктурных предприятий в мире, имеющих международную экспертизу в области проектирования, «умного» строительства и передовых технологий, которые позволяют повысить эффективность строительства и оптимизировать инфраструктурные проекты.

Мы сотрудничаем с Европейским союзом и другими партнерами, чтобы определить проекты, в которых британский опыт, а при необходимости и финансирование, могли бы сыграть полезную роль.

— В апреле 2024 года было подписано Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Великобританией и Казахстаном, однако после смены британского правительства документ проходит дополнительное рассмотрение перед внесением законопроекта о ратификации в парламент. На каком этапе сейчас этот процесс и когда можно ожидать окончательного решения?

— Подписанное в апреле прошлого года Соглашение о стратегическом партнерстве и сотрудничестве стало значительным шагом вперед в наших отношениях. Оно послужит правовой основой для развития двустороннего сотрудничества в еще более широком спектре областей, включая не только образование, критически важные полезные ископаемые и культуру, но и изменение климата, финансы и деловую среду, оборону и безопасность, науку и технологии, а также связи между людьми. Мы прилагаем все усилия, чтобы документ был ратифицирован как можно скорее.

— Какие ключевые приоритеты в сотрудничестве между Великобританией и Центральной Азией на 2025 год? Какие основные вызовы Вы видите в реализации этих приоритетов?

— Великобритания стремится быть надежным и ответственным партнером для всех стран Центральной Азии. Мы обладаем опытом и экспертизой в таких областях, как международные финансы, образование и горнорудные технологии, и мы готовы налаживать партнерство с компаниями региона для реализации амбициозных планов экономического роста.

Меня поразил относительно слабый уровень информированности о возможностях взаимовыгодного партнерства между британским бизнесом и Центральной Азией. Поскольку расширение делового сотрудничества и торговли между нашими странами сулит исключительно положительные результаты, я намерен сосредоточиться на выявлении таких возможностей и содействии укреплению сотрудничества.

Отметим, торговые посланники, назначаемые правительством Великобритании, играют важную роль в продвижении интересов британского бизнеса за рубежом. Они способствуют расширению экспортной географии, привлечению капитала из-за границы и повышению конкурентоспособности страны на мировом уровне. Их деятельность дополняет работу послов и торговых комиссаров. Они устанавливают контакты с иностранными государственными структурами, возглавляют делегации, организуют визиты зарубежных партнеров, налаживают связи с предпринимательским сообществом как внутри страны, так и за ее пределами, а также помогают преодолевать препятствия на пути к свободной торговле.