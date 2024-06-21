Боялся за свою семью и жизнь: свидетель по делу Гульмиры Сатыбалды выступил в суде

В Алматы продолжается суд по делу Гульмиры Сатыбалды. В ходе заседания на допрос был вызван свидетель, экс-президент компании Baur Kazakhstan Бакыт Кабенов. Он рассказал о давлении со стороны обвиняемой, передает корреспондент агентства Kazinform.

Бакыт Кабенов сообщил, что в 2013 году он работал в компании «Ария-Жана Астана» финансовым директором, но затем его пригласили в компанию Baur Kazakhstan - занимал должность президента с 2014 по 2019 годы. Он был свидетелем конфликта между Гульмирой Сатыбалды и Абаем Жунусовым в 2019 году.

- 13 февраля 2019 года Гульмира Сатыбалды приехала в офис компании, спросила, где Абай. Я ответил, что в доме матери в микрорайоне Калкаман. Тогда она сказала, чтобы я поехал с ней. Но я точный адрес не знал, поэтому взял с собой нашего сотрудника Батырбека, чтобы он показал нам дорогу. Потом ближе к вечеру мы на машине Сатыбалды поехали в дом матери Абая. За рулем был Мади Батыршаев. Когда мы приехали в дом, Абай Жунусов со своим другом Айбатыром Жумагуловым стоял во дворе. Затем Гульмира Сатыбалды вышла и начала кричать Абаю, обвиняла его в хищении, угрожала физической расправой, оказывала давление. Затем предложила продолжить разговор в офисе. Абай сел в машину Сатыбалды, а я за ними ехал на другом автомобиле. Когда мы приехали в офис, там стояли 4-5 человек спортивного телосложения. Потом мы зашли в офис, поднялись на второй этаж, собрались в большом кабинете. Там были Абай Жунусов, Айбатыр Жумагулов, Айгуль Мекешова, Гульмира Сатыбалды. Мы там сидели допоздна. В кабинете Гульмира продолжала оказывать давление на Абая, были жесткие наезды, угрозы. Все время обвиняла его в хищениях, кажется речь была о 5 млрд тенге. Был даже момент, когда она приказала водителю Мади Батыршаеву позвать ребят, чтобы они избили Абая Жунусова прямо в кабинете. Но тогда Айбатыр Жумагулов просил не делать этого и остановил ее. Кроме этого, Гулмира Сатыбалды требовала от Мекешовой документы о хищении средств, но она ответила, что для этого нужно несколько дней. Гульмира Сатыбалды все время наезжала, не хотела слушать Абая Жунусова, это не был диалог, с ее стороны все время были наезды – сказал Бакыт Кабенов.

Свидетель также рассказал, что его допрашивали на детекторе лжи.

- Через несколько дней мне позвонили, сказали подъехать в офис аудиторской компании Sigma. Меня там допрашивали на детекторе лжи. Моего согласия никто не спрашивал, это было требование Гульмиры Сатыбалды. Я помню, после того, как Абая Жунусова посадили под домашний арест, Гульмира Сатыбалды собрала всех сотрудников в офисе, требовала, чтобы мы выполняли все ее поручения. Она говорила: если кто-нибудь откажется, то поступит с ними также, как и с Абаем. Угрожала физической расправой. Поэтому мы молча выполняли все ее требования, - сказал он.

Отвечая на вопросы гособвинителя, Бакыт Кабенов рассказал, что обвиняемая запретила ему встречаться с Абаем Жунусовым,. Кроме того, он заметил, что за каждым его шагом следили подчиненные Сатыбалды.

- Пытался ли об этом сообщить в правоохранительные органы? Нет, я боялся за свою семью, за свою жизнь. К тому же, я видел, что произошло в тот день, 13 февраля. Тогда в офис к нам приехала полиция, но Гульмира Сатыбалды вышла и отправила их обратно. Мы надеялись, что полиция зайдет в офис, и все мы разойдемся, но нет. Тогда полиция ничего не смогла сделать. Мы поняли, что обращаться в полицию нет смысла, что Гульмира Сатыбалды имеет хорошие связи, - сказал Бакыт Кабенов.

Также свидетель ответил, при каких обстоятельствах он переписал компании ТОО «Ария Жана Астана».

- В апреле 2019 года Гульмира Сатыбалды встречалась с руководством Нур банка. Она сказала, что «Ария Жана Астана» должна перейти в обслуживание от ВТБ банка в Нур банк. Сказала, что банк рефинансировал долг и выдал кредитную линию, чтобы компания дальше участвовала в тендерах. В тот момент я числился временным учредителем в «Ария Жана Астана». Нур банк потребовал мою личную гарантию. Тогда Гульмира Сатыбалды потребовала под угрозой, чтобы я дал личную гарантию и заложил свой личный дом в банк. Как только это произошло и банк выдал кредитную линию, на следующий день Гульмира Сатыбалды приказала, чтобы я переписал компанию «Ария Жана Астана» на Игоря Родионова - помощника Кайрата Сатыбалды. На сегодняшний день Нур банк наложил арест и выставил мне требования на 2 млрд 800 млн тенге, - сказал он.

Ранее потерпевший Касым Жунусов рассказал о совместных проектах с Гульмирой Сатыбалды, а также, как его допрашивали на детекторе лжи и как ему пришлось отдать все свое имущество ради своего брата Абая Жунусова.

Кроме того, потерпевший Алтай Жунусов, который является братом предпринимателя Абая Жунусова, также заявил, что он был вынужден переписать все имущество ради брата.

Ранее потерпевший Абай Жунусов рассказал, как его в 2019 году 165 дней незаконно удерживали в собственном доме и лишили возможности передвижения, а также как Гульмира Сатыбалды и ее подельники якобы лишили его компании.

Отметим, что в Специализированном международном суде Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Ее обвиняют в незаконном лишении свободы, вымогательстве в особо крупном размере и самоуправстве. Также на скамье подсудимых находится ее помощник и водитель Мади Батыршаев, обвиняемый в незаконном лишении свободы.