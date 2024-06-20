Дело Гульмиры Сатыбалды: потерпевший рассказал о совместных проектах с обвиняемой

В Алматы продолжается суд по делу Гульмиры Сатыбалды. Очередное заседание началось с допроса потерпевшего. Касым Жунусов рассказал, какие государственные объекты строила компания его брата совместно с обвиняемой, передает корреспондент агентства Kazinform.

В ходе судебного заседания Касым Жунусов рассказал, что в 2011 году он устроился на работу в компанию Baur Kazakhstan по приглашению своего брата Абая Жунусова.

- Абай мне сказал, что он за свои деньги построил компанию, а три человека будут ее акционерами. Также он говорил мне, что Гульмира Сатыбалды будет нам помогать с административными ресурсами. Мы ей верили, потому что она была супругой Кайрата Сатыбалды. В ходе совместной работы она нам хорошо помогала. Первым нашим проектом была школа в Турксибском районе Алматы на 1200 мест. Проект закончили за один год, хотя он рассчитывался на два года. Потом построили две новые школы НИШ: стоимость первого проекта составила 4,5 млрд тенге, второго - 3,7 млрд тенге. Затем мы строили ледовую арену (Халык арена - прим.ред) за 24 млрд тенге. Это все проекты государственные, они были реализованы до 2018 года. То есть у нас не было никаких проблем с госпроектами. Тогда Нурсултан Назарбаев сам принял ледовую арену. Также Бауыржан Байбек (экс-аким Алматы) в 2015 году приезжал на открытие НИШ в Калкамане. У нас есть совместные фотографии, - рассказал он.

Адвокат потерпевшего Касыма Жунусова Олжас Карбозин ходатайствовал приобщить фотографии, сделанные на открытии вышеуказанных объектов, в материал уголовного дела.

Адвокат Рашид Тенизбаев также пояснил, что на фотографиях вместе с Бауыржаном Байбек и Нурсултаном Назарбаевым изображены также братья Жунусовы, Гульмира Сатыбалды, Батырбеков, Кабенов. Эти фотографии, по его словам, подтверждают отсутствие нарушений и судебных споров по проектам.

- Первый Президент не приехал бы на открытие и не принял бы объект, если были какие-то нарушения, судебные споры, задолженности, скандалы, - говорит Рашид Тенизбаев.

Гособвинитель и другие участники процесса поддержали ходатайство о приобщении фотографий. Также сторона защиты сообщила, что эти фотографии свидетельствуют о том, что у Гульмиры Сатыбалды не было умысла удерживать Абая Жунусова дома.

Касым Жунусов ранее рассказал, как его допрашивали на детекторе лжи и как ему пришлось отдать все свое имущество ради своего брата Абая Жунусова.

Кроме того, потерпевший Алтай Жунусов, который является братом предпринимателя Абая Жунусова, также заявил, что он был вынужден переписать все имущество ради брата.

Ранее потерпевший Абай Жунусов рассказал, как его в 2019 году 165 дней незаконно удерживали в собственном доме и лишили возможности передвижения, а также как Гульмира Сатыбалды и ее подельники якобы лишили его компании.

Напомним, в Специализированном международном суде Алматы проходит главное судебное разбирательство по делу Гульмиры Сатыбалды. Ее обвиняют в незаконном лишении свободы, вымогательстве в особо крупном размере и самоуправстве. Также на скамье подсудимых находится ее помощник и водитель Мади Батыршаев, обвиняемый в незаконном лишении свободы.