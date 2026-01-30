Ботсад Алматы временно закрывается для плановой уборки

— Уведомляем вас о том, что 2 февраля ботсад будет закрыт в связи с проведением на территории сада плановых санитарных работ, — сообщили в Ботсаде Алматы.

В остальные дни график работы остается прежним: ежедневно с 10:00 до 18:00 часов. Технический перерыв работы кассы: 15:00–15:30.

В Ботаническом саду сообщили, что санитарный день может быть перенесен по техническим причинам или если первый понедельник месяца приходится на праздничный день.

Ранее сообщалось, что в ботаническом саду Алматы до сих пор не завершена реконструкция оранжереи, где растут редкие тропические растения. Уже третий год подряд сотрудники ботанического сада вынуждены собственными силами утеплять уникальные многолетние растения, находящиеся в полуразрушенной оранжерее.

Напомним, с 15 октября Главный ботанический сад Алматы перешел на зимний график работы.