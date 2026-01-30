РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:25, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Ботсад Алматы временно закрывается для плановой уборки

    В Главном ботаническом саду Алматы объявлен выходной для уборки территории и ухода за растениями, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Ботанический сад в Алматы Алматыдағы ботаникалық бақ
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — Уведомляем вас о том, что 2 февраля ботсад будет закрыт в связи с проведением на территории сада плановых санитарных работ, — сообщили в Ботсаде Алматы.

    В остальные дни график работы остается прежним: ежедневно с 10:00 до 18:00 часов. Технический перерыв работы кассы: 15:00–15:30.

    В Ботаническом саду сообщили, что санитарный день может быть перенесен по техническим причинам или если первый понедельник месяца приходится на праздничный день.

    Ранее сообщалось, что в ботаническом саду Алматы до сих пор не завершена реконструкция оранжереи, где растут редкие тропические растения. Уже третий год подряд сотрудники ботанического сада вынуждены собственными силами утеплять уникальные многолетние растения, находящиеся в полуразрушенной оранжерее.

    Напомним, с 15 октября Главный ботанический сад Алматы перешел на зимний график работы.

    Теги:
    Алматы Ботанический сад
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают