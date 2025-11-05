Редкие растения могут не пережить зиму в оранжерее ботсада Алматы

По данным администрации ботсада, вся коллекция, за исключением самых крупных экземпляров, зимует в крытых теплицах. Крупные растения, высаженные в грунт, остаются под открытым небом — их состояние ежедневно контролируют специалисты.

— Перед началом зимы было необходимо решить важную задачу по сохранению и защите тропических и субтропических растений от низких температур. Благодаря спонсорской поддержке нам удалось получить 2400 квадратных метров полиэтиленовой пленки, которая используется для двухслойного укрытия оранжереи и сохранения растений зимой, — сообщили в ботсаду.

Сотрудники лаборатории тропических и субтропических растений продолжают постоянный мониторинг температурного режима и состояния коллекции.

Ранее сообщалось, что уже третий год подряд сотрудники ботанического сада вынуждены собственными силами утеплять уникальные многолетние растения, находящиеся в полуразрушенной оранжерее.

Напомним, экспозиционная оранжерея ботсада была построена еще в 1969 году. Весной 2022 года началась ее реконструкция, однако в конце того же года работы были остановлены. Сейчас здание находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта.

Площадь оранжереи составляет 1025 квадратных метров. До начала реконструкции здесь выращивалось более 500 таксонов, но из-за затянувшихся ремонтных работ погибло 103 вида растений, включая уникальные экземпляры высотой более 15 метров и возрастом свыше 80 лет.