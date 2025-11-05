РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:53, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Редкие растения могут не пережить зиму в оранжерее ботсада Алматы

    В ботаническом саду Алматы до сих пор не завершена реконструкция оранжереи, где растут редкие тропические растения, передает агентство Kazinform.

    Фото: Александр Павский/Kazinform

    По данным администрации ботсада, вся коллекция, за исключением самых крупных экземпляров, зимует в крытых теплицах. Крупные растения, высаженные в грунт, остаются под открытым небом — их состояние ежедневно контролируют специалисты.

    — Перед началом зимы было необходимо решить важную задачу по сохранению и защите тропических и субтропических растений от низких температур. Благодаря спонсорской поддержке нам удалось получить 2400 квадратных метров полиэтиленовой пленки, которая используется для двухслойного укрытия оранжереи и сохранения растений зимой, — сообщили в ботсаду. 

    Сотрудники лаборатории тропических и субтропических растений продолжают постоянный мониторинг температурного режима и состояния коллекции.

    Ранее сообщалось, что уже третий год подряд сотрудники ботанического сада вынуждены собственными силами утеплять уникальные многолетние растения, находящиеся в полуразрушенной оранжерее. 

    Напомним, экспозиционная оранжерея ботсада была построена еще в 1969 году. Весной 2022 года началась ее реконструкция, однако в конце того же года работы были остановлены. Сейчас здание находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта. 

    Площадь оранжереи составляет 1025 квадратных метров. До начала реконструкции здесь выращивалось более 500 таксонов, но из-за затянувшихся ремонтных работ погибло 103 вида растений, включая уникальные экземпляры высотой более 15 метров и возрастом свыше 80 лет.

    Экология Алматы
