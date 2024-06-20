На территории Главного ботанического сада Алматы расположена экспозиционная оранжерея, построенная в 1969 году. Два года назад началась ее реконструкция в связи с естественным износом, но работы остались незаконченными: подвели подрядчики. Сейчас Ботсад нуждается в помощи и ищет спонсоров для завершения реконструкции оранжереи. О том, какие тропические растения там выращивают, сколько из них могут не пережить очередную зиму, узнавали корреспонденты агентства Kazinform.

Построенная 55 лет назад оранжерея сейчас находится в аварийном состоянии. Ее площадь составляет 1025 квадратных метров. Здесь выращивают редкие тропические растения. Коллекция насчитывала более 500 таксонов до начала реконструкции, но из-за затянувшихся ремонтных работ было потеряно 103 таксона, но все они протиражированы, то есть имеют повторность, но к сожалению не такого возраста. Они не пережили зиму. Среди выпавших растений были таксоны, высота которых достигала более 15 метров и возрастом более 80 лет.

— Подрядчики в 2022 году обещали нам закончить оранжерею до наступления холодов, поэтому мы не ожидали такого поворота событий. Две зимы подряд нам пришлось собственными силами утеплять растения, обогревали их электрическими пушками. Начиная с октября по март наши сотрудники и сотрудники обслуживающей компании работали круглые сутки, чтобы выдерживать необходимый температурный режим и влажность, — рассказывает заведующая лабораторией тропических и субтропических растений Масалимова Шолпан.

Фото: Kazinform/Александр Павский

Фото: Kazinform/Александр Павский

Зима в 2022 году была суровой, но, несмотря на это, по словам специалиста, им удалось сохранить большую часть растений. Еще до наступления холодов, чтобы сохранить коллекционный фонд, сотрудники перенесли некоторые растения в теплицы: это финиковые пальмы, стрелиция, фикусы, опунции, агавы, гранат, мушмулу и другие.

— Оранжерея состояла из пяти отделов: тропический, субтропический, прибрежно-водный, суккулентный и пальмарий. Мы полностью перенесли растения из двух отделов, оставили только тропики, субтропики и пальмарий, потому что там были растения, возраст которых был большой. Им минимум по 50, а некоторым по 80 лет, — отметила Шолпан Куанышбаевна.

По ее словам, большой урон принесла вторая зима.

— Сотрудниками лаборатории было проведено тиражирование коллекции, среди них есть выпавшие крупномеры, но возрастной ценз невозможно восстановить, для этого потребуется много времени и денежных затрат. Единичные экземпляры выпали полностью. Эти растения были уникальными образцами в нашей коллекции. Ситуация которая сложилась на сегодняшний день вокруг Оранжереи может привести к обесцениванию труда многих поколений ученых, которые вложили все свои знания и душу в этот оазис. Потеря растений нанесла большой экономический урон, интродукцию данных растений невозможно оценить в денежном эквиваленте, так как для Казахстана эта коллекция бесценна, — заявила заведующая лабораторией.

Фото: Kazinform/Александр Павский

Ботсад Алматы сотрудничает со всеми Ботаническими садами мира. Многие из них готовы оказать помощь с восстановлением коллекционного фонда. В частности: Главный ботанический сад имени Н. В. Цицина Российской академии наук, Ботанический сад МГУ «Аптекарьский огород», Ботанический сад Петра Великого, Центральный Ботанический сад НАН Белорусии, Дендрарий ФГБУ «Сочинский национальный парк».

— Но для начала нам нужно достроить оранжерею. Мы сейчас просим меценатов и бизнесменов помочь нам закончить это здание. Боюсь, что наши растения третью зиму уже не переживут под открытом небом. Большую часть растений, мы, конечно, смогли перенести в теплицы, но мы хотим, чтобы уникальная коллекция Оранжереи вернулась в свой дом! Чтобы жители и гости города могли снова любоваться этой красотой!

Шолпан Масалимова добавила, что тропические и субтропические растения не приспособлены к холодным температурам.

Фото: Kazinform/Александр Павский

Оранжереи ботанических садов играют ключевую роль в сохранении биоразнообразия, научных исследованиях и образовательной деятельности, обеспечивая уникальные условия для многих растений, которые не могут выжить в обычных климатических условиях. Внутри оранжереи можно создать оптимальные условия для различных растений, регулируя температуру, влажность, освещение и вентиляцию.



Юрист сада Ерик Тойжанов сообщил, что в 2020 году была разработана проектно-сметная документация, которая прошла государственную экспертизу. Затем были инициированы государственные закупки работ по реконструкции здания оранжереи Главного ботанического сада и закуп услуги технического надзора. В 2022 году конкурс выиграло ТОО «Строительная компания ШАХ», в апреле того года компания приступила к работе, но ближе к концу года приостановила строительство, требуя увеличения сметной стоимости в связи с удорожанием строительных материалов.

— Договор был составлен на сумму 1,5 млрд тенге в феврале 2022 года. Согласно условиям они 14 июня 2023 года должны были завершить объект, но этого не сделали. После этого мы обратились в суд, чтобы компанию признали недобросовестным участником государственных закупок. Наш иск был удовлетворен в августе 2023 года, также суд обязал их завершить строительство. Но с этого момента они никаких действии не предпринимают, полностью остановили стройку, решение суда не исполнили. Мы обратились в департамент юстиции, чтобы их привлекли к уголовной отвественности, — рассказал юрист.

Фото: Kazinform/Александр Павский

Также со стороны Института ботаники и фитоинтродукции был подан иск о взыскании неустойки, который также был удовлетворен судом. Принудительное исполнение судебных решений осложняется бездействием подрядчика, отсутствием денежных средств на счетах компании, какого-либо недвижимого либо иного имущества.



Ерик Тойжанов подчеркнул, что для поиска нового подрядчика необходимо заново пройти все процедуры, согласования и объявить новый тендер — этот процесс займет много времени. Поэтому Ботсад сейчас ищет спонсоров.

— Если сейчас найдется какой-нибудь спонсор, решение данного вопроса, то теоретически можно успеть. Нам сейчас главное закрыть купол и запустить отопление. А остальные работы по благоустройству можно проводить зимой или уже в следующем году, — сказал он.

Ранее в Ботсаду в связи со сложившейся критической ситуацией сообщили, что нуждаются в помощи и ищут спонсоров, меценатов, любые источники финансирования для завершения реконструкции оранжереи.